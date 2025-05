Carolina po 19 letech vyhrála ve finále konference. Příležitost k ponaučení, věří Florida

Vypadalo to už jako prokletí. Carolina v roce 2006 došla k dosud jedinému Stanley Cupu v historii organizace, od té doby marně čekala na výhru v konferenčním finále. Černá šňůra se zastavila na 15 porážkách. V noci na úterý Hurricanes zvládli klíčový duel proti Floridě a za stavu 0:3 na zápasy odmítli vyřazení. „Chtěli jsme tam nechat všechno a hrát naši nejlepší hru. Byli jsme za to odměněni,“ pochvaloval si brankář Frederik Andersen po čistém kontu a vítězství 3:0.

V roce 2006 se Carolina přehoupla do finále NHL po vítězství 4:3 na zápasy nad Buffalem. Stejným poměrem posléze porazila i Edmonton a mohla slavit. Pokus o napodobení historického úspěchu od té doby pokaždé ztroskotal nejpozději ve třetím kole, kde Hurricanes 19 let nevyhráli jediný zápas. „Je příjemné, že se o tom teď nemusíme bavit,“ oddechl si po ukončení nelichotivé série trenér Rod Brind’Amour.

Symbolicky to byl právě on, kdo v roce 2006 vstřelil rozhodující gól sedmého zápasu proti Buffalu. Od jeho zásahu Carolina marně čekala na radost v konferenčním finále. Výsledek 0:4 zapsala v roce 2009 s Pittsburghem, o deset let později s Bostonem i před dvěma roky s Floridou. Letos se mohl stejný scénář opakovat.

Po třech porážkách v sérii s Panthers ovšem přišel zlom. „Přiblížili jsme se naší hře a jsme opravdu dobrý tým, když ji hrajeme. Potřebujeme víc takových výkonů,“ pochvaloval si brankář Frederik Andersen po výhře v Sunrise.

Zilla locked it down 🔒 pic.twitter.com/77QPjDgZGd — Carolina Hurricanes (@Canes) May 27, 2025

„Musíme dát Carolině kredit. Hráči byli rychlí, zavírali prostory a blokovali střely. Odehráli skvělý zápas,“ ocenil kouč soupeře Paul Maurice.

Florida se musela obejít bez útočníka A. J. Greera a obránce Nika Mikkoly, kvůli zranění dál chyběl další forvard Sam Reinhart. Oslabení Panthers se od začátku dostali pod nápor soupeře a krátce po polovině utkání inkasovali z hole Logana Stankovena. Branku Marka Jankowskiho ze třetí části odvolala trenérská výzva kvůli ofsajdu, takže se do závěrečných minut hrálo za jednobrankového rozdílu. Situaci změnily až dva zásahy Caroliny do prázdné branky.

„Byli jsme dobří od začátku po celý zápas. Takhle musíme hrát, když budeme mít příležitost. Všechno bylo solidní, brankář byl skvělý, když to bylo potřeba,“ pochvaloval si trenér Brind’Amour.

Hurricanes díky výhře na ledě soupeře dál drží naději na postup do vysněného finále. „Ale nemůžete se koukat moc dopředu. Víme, že je před námi pořád dlouhá cesta,“ mírnil nadšení autor rozdílové branky Logan Stankoven.

Pokud chce Carolina sérii s úřadujícím šampionem ještě více zdramatizovat, bude dál potřebovat od brankáře Andersena výkony jako ve čtvrtém klání. „Pamatuju si, že kolem mě prošlo pár střel a říkal jsem si, ale ne, jenže on vytáhl skvělý zákrok. Freddie byl výborný. Když se gólman vytáhne a vychytá čisté konto, to je to, co potřebujete,“ chválil kapitán Jordan Staal.

Dánský gólman zazářil poté, co ve druhém utkání střídal a ve třetím od úvodu přenechal místo kolegovi Pjotru Kočetkovovi. „Ale o to nejde. Jde o tým a o snahu poslat na led co nejlepší sestavu. Jsem připravený, když dostanu šanci, a jsem rád, že jsem dneska mohl chytat,“ komentoval situaci Andersen.

Florida prohrála ve vyřazovacích bojích po čtyřech výhrách v řadě. Ze zkomplikování situace se ovšem nehroutí. „Jsem výjimečně rád za tuhle příležitost k ponaučení. Nedělám si z vás legraci, věřím tomu. Takové lekce potřebujete a v minulosti jsme byli dobří v tom, abychom si z nich něco odnesli,“ prohlásil po porážce trenér Maurice. Série pokračuje na ledě Hurricanes v noci ze středy na čtvrtek.