Edmonton jako za časů dynastie. McDavid se dere k Poháru, připomíná Gretzkyho

V nejtěžší chvíli vždycky povstat a předvést něco obrovského. Strhnout vývoj ve prospěch svého týmu. Přesně tohle dělá hráče jako Connor McDavid velkými. „Když to vezmu kolem a kolem, můj hokejový mozek říká, že to byl asi jeden z nejhezčích gólů, jaké jsem od něj viděl,“ vracel se k rozhodující trefě finále Západní konference útočník Oilers Leon Draisaitl. McDavidovým spoluhráčem je deset sezon, takže viděl všechny jeho zásahy. „Na světě se najde jen jeden hráč, který v takové chvíli tohle dokáže. Máme velké štěstí, že stojí na naší straně,“ dodal.

Všichni viděli, kam se McDavid dovede posunout. Rozhodl už loňské finále Západní konference proti Dallasu. V šestém duelu obešel Mira Heiskanena a senzačním bekhendem rozhodl čtyři minuty před koncem o výhře 2:1. V bitvě o Stanley Cup nakopl mužstvo k velkému comebacku. V celkem 25 zápasech play off posbíral 42 bodů.

V únoru vstřelil vítězný gól Kanady na turnaji 4 Nations Face-Off. To, co předvedl minulý čtvrtek, bylo jen dalším z řady jeho mistrných kousků, které nikdy neomrzí. Ve vyřazovacích bojích opět předvádí v nejvypjatějších okamžicích hokej jak z jiného světa.

„Viděl jsem Connora už mnohokrát, jak předvedl něco takového. I dřív, než jsem se stal trenérem Oilers a sledoval ho v televizi. Je pozoruhodné, jak on s Leonem v tomhle období dokážou ještě víc pozvednout svou hru,“ prohlásil edmontonský kouč Kris Knoblauch.

Tým potřebuje, aby jeho nejlépe placení hráči byli rozdíloví. Jiné hvězdy s osmimístnými platy v play off neustály tíhu zodpovědnosti. Zeptejte se třeba v Torontu. Oilers je v tomto ohledu přáno. Jejich superstars jsou zároveň nejlepšími hráči velkých zápasů. Umí se prosadit v nejdůležitějších momentech, na nichž nejvíc záleží.

„Proto je Connor nejlepším hráčem na světě. Ale my máme v týmu takové hráče hned dva,“ uvedl veterán Corey Perry, jehož čeká páté finále Stanley Cupu v kariéře. Tím druhým mínil Leona Draisaitla, který patří mezi tři kandidáty na Hart Trophy pro MVP sezony. „Oba chtějí být těmi, kteří něco změní. Nevyhýbají se tomu. Vidíte to na nich. Mají tah na branku. Dají v pravý moment gól a trochu uklidní naši střídačku. Uklidní všechno.“

Ale není to jen o McDavidovi s Draisaitlem. Oilers vyhráli v play off dvanáct z posledních čtrnácti zápasů. Do úvodní série proti Los Angeles vstoupili dvěma porážkami, pak ji otočili. V pěti utkáních vyřadili Vegas a následně i Dallas, na který loni potřebovali o zápas víc. „Současný tým Edmontonu je lepší než ten, se kterým jsme hráli před rokem. Je vyrovnanější, hůř se brání, hůř se proti němu hraje,“ pravil Peter DeBoer, kouč poražených Stars.

Stejně to cítí i Oilers. Jsou zocelenější a zkušenější, což je důsledek dvanácti sérií play off v posledních čtyřech sezonách. „Na tuhle pozici jsme se připravovali dlouho. Teď už nám připadá víc normální. Nepřipouštíme si důležitost okamžiku. Nevnímáme to jinak, než že jde o hokejový zápas, což nám umožňuje hrát svou hru,“ tvrdil McDavid.

Oilers se otevřela příležitost odčinit zdrcující porážku z minulého roku, kdy z 0:3 na zápasy vyrovnali na 3:3. Nakonec ovšem zvítězila Florida. Rozhodující série o Stanley Cup vypukne ve středu. Zbývá rozhodnout, kdo bude šampion. Zda znovu rvavá smečka Panthers, nebo Pohár získají Oilers s jedinečným McDavidem a Draisaitlem.

„Víme, o co jim jde. Hráli jsme s nimi sedmkrát. Mají dobrý tým. My taky. Je hezké, že máme šanci se pomstít,“ shrnul druhý ze souhvězdí. Kdyby McDavid nevstřelil minulý čtvrtek svůj úchvatný gól, možná by všechno dopadlo jinak. Když jde ale o všechno, nic ho nezastaví. Současní Oilers hodně připomínají dynastii z konce 80. let, kdy tým táhli Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey. Jen Pohár jim stále chybí. Po roce se k němu derou znovu. Čeká je druhý pokus. Další velká šance. Možná větší než před rokem.

Bodování play off