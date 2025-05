Za málo peněz hodně hokeje. Edmonton už není jen McDavid, ale... Proč musí spěchat?

Stavět na Connoru McDavidovi, Leonu Draisaitlovi a Darnellu Nurseovi s sebou nese dvě roviny. Záruka prvotřídní kvality, to je bez debat. Ale taky výrazně vysoké náklady za prvotřídní služby hvězdné trojky. Edmonton si v předchozích letech potvrdil, že při současné konstelaci se trezor se Stanley Cupem v NHL neotevírá často. Oilers mají na jeho zisk druhý pokus, po postupu přes Dallas (4:1 na zápasy) si zopakují loňské finále s Floridou. Vyjde jim revanš?

Fachmani z útoku Corey Perry, Connor Brown, Kasperi Kapanen nebo Trent Frederic po sezoně získají status nechráněných volných hráčů. Skončit může i forvard Jeff Skinner, který se po více než měsíční absenci vrátil do hry, aby při výhře 6:3 rovnou pomohl setnout Stars prvním kariérním gólem v play off. A o dům dál smí zamířit také zkušený zadák John Klingberg. Kolega Evan Bouchard zase žádá výrazný příplatek.

Je jisté, že Oilers po sezoně sečtou ztráty. Přijdou o vesměs levnou, ale pro úspěch ve vyřazovací fázi veledůležitou pracovní sílu. O hráče, bez nichž v předchozích letech nic moc velkého nedokázali, neboť vystavět dílo na dvou mimořádných útocích zkrátka nestačí.

O to vážnější je pro Edmonton závazek využít nové příležitosti a splatit dluh za loňské zklamání. „Je sranda být zase ve stejné situaci a mít šanci vrátit se tam, kde jsme byli před rokem. Věříme si od začátku play off bez ohledu na to, jak se věci vyvíjejí. Tahle parta je velmi odolná a vzájemně si důvěřuje. Čeká nás ještě hodně práce,“ vyhlížel měření s Panthers obránce Darnell Nurse.

Nepřekvapí, že produkci kanadského mužstva znovu táhne dvojka McDavid – Draisaitl, která za 16 zápasů společně sečetla už 51 bodů. Na její ostré tempo se nikdo nechytá, vyřazený útočník Dallasu Mikko Rantanen završil pouť v bojích o pohár s 22 zápisy do statistik.

Jenže Edmonton konečně sehnal i typy, které jsou schopné bránit těsný náskok, obětovat se pro výsledek. Tato sorta hráčů dává hlavním postavám šanci na chvíli vydechnout, tíha zodpovědnosti se přece jen rozložila. „Pořád se zlepšujeme. Každým dnem, každým zápasem. Přesně o tom jsme mluvili. Dokázali jsme v naší hře najít silné stránky a na nich dále stavíme,“ vidí žádaný progres čtyřicátník Perry, jedna z klíčových zbraní druhého sledu.

V pokročilém hokejovém věku je stále platný. I on musí cítit značný chtíč po Stanley Cupu. Třebaže v roce 2007 člen Triple Gold Clubu blyštivou trofej nad hlavu zvedl, při čtyřech dalších túrách k vrcholu sledoval jen slavícího soupeře. Nikdo z aktivních hráčů nemá ve finále více startů (28), veterán se nyní v tomto ohledu katapultuje do první padesátky historie a v případě nejdelší možné tahanice s Floridou dokonce na 32. pozici.

Co bude Edmonton potřebovat meziročně napravit? Hlavně vstup do série. Po třech loňských partiích vedli Panthers bez ztráty kytičky, a třebaže se pak svěřencům trenéra Krise Knoblaucha povedlo vyvolat drama, rozhodující sedmé klání zvládl klub z jihu USA.

„Můžeme být pyšní, co jsme letos dokázali. Jsme šťastní, co se povedlo, ale v našich hlavách nikdy nebyl cíl stát se nejlepším týmem západu. Od léta jsme mysleli jen na nejvyšší metu,“ pronesl šestačtyřicetiletý kouč Oilers, který se zná s tahounem McDavidem už z dob vzájemného působení v kanadské juniorce.

Právě kapitán Edmontonu změnil vzorec předchozího chování a tentokrát vzal pohár Campbell Bowl za konferenční vítězství bez váhání do rukou. Vloni si na něj nesáhl, Oilers pak padli. Z pověrčivosti promysleli i tak malý detail. Zda povede k úspěchu, se fanoušci dozvědí nejpozději za tři týdny. První buly finále padne v noci na čtvrtek.