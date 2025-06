Trenéři v Bostonu: rekordman či muž s démony. Pod kým se Pastrňák stal hvězdou?

Hlavní trenér Bruins: 2007–2017

Odkoučované zápasy v základní části: 759

Úspěchy: Stanley Cup (2011), Jack Adams Award (2009)

Ve více než stoleté historii klubu zanechal na bostonské lavičce nejvýraznější stopu, co se týče odkoučovaných zápasů. V základní části za černozlatými dresy stihl přes 750 utkání, v play off atakoval stovku. V těchto číslech se mu nikdo nemůže rovnat. Někdejší obránce se 14 starty v NHL stál na lavičce Bruins devět a půl roku. Za tu dobu získal cenu pro nejlepšího kouče soutěže, do města vrátil po dlouhých 39 letech Stanley Cup a přidal další účast ve finále play off. Právě on byl u toho, když se kolem ikon Zdena Cháry, Patrice Bergerona, Brada Marchanda a Davida Krejčího budovala týmová kultura, o níž hráči mluví dodnes.

Do zdravého jádra postupně zapadl i David Pastrňák. V prvních dvou sezonách ještě střídal NHL s farmou, v ročníku, kdy dostal Julien po výsledkové krizi padáka, už hrál pravidelně a dosáhl na 70 bodů. „Právě on mě postrčil k tomu, jak se chovat v nejdůležitějších utkáních sezony, jak je hrát,“ vzpomínal na zkušeného trenéra bývalý útočník Bruins David Krejčí. V uplynulé sezoně byl Julien asistentem v St. Louis.