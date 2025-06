Trenér z Třince o české naději draftu: Beru za osobní prohru, že víc nehrál za Oceláře

Už za pět dní by se měl dočkat vstupenky do velkého světa NHL. Obránce Radim Mrtka je jeden z elitních hokejových talentů, kteří se v noci na sobotu budou ucházet o umístění v prvním kole draftu. Čerstvě osmnáctiletý bek s velkou pravděpodobností vystoupá nejvýš ze všech Čechů z ročníku 2007. Jeho umístění v pořadníku zajímá i trenéra Marka Malíka, který měl na zadákův vývoj vliv od dorosteneckého věku v Třinci. „Takových hráčů chcete mít deset v mužstvu,“ říká pro deník Sport a web iSport.

V extralize stihl Radim Mrtka za Oceláře odehrát 13 zápasů, deset z nich na startu minulé sezony. Protože však v nabitém týmu nedostával tolik prostoru, vydal se v listopadu do Seattlu hrát juniorskou soutěž WHL. Mezi prvotřídní vrstevníky hbitě zapadl, ukázal se skautům ve vynikajícím světle. Ti si tak jen potvrdili, co věděli dávno už z Česka.

„První, co vás zaujme, je Radimova velikost a výška. Přitom je také velice slušně mobilní a pohyblivý. Kluci s takovou výškou mají sice problémy s obratností, ale on tento limit velice dobře snášel, pracoval na něm. Dokáže hrát na obou stranách hřiště,“ popisuje přednosti bývalého svěřence Marek Malík, který byl z pozice asistenta i při tom, když Třinec zkoušel dostat mladíka s mřížkou na obličeji výrazněji do A týmu.

„Radima jsem znal nejvíc z lidí v áčku, věděl jsem, co je zač. A pořád trošku beru za osobní prohru, že se mi ho nepodařilo do týmu víc zapracovat, využít ho. Je ovšem pravdou, že v té době jsme měli velké problémy, nedařilo se nám. Konstelace nebyla ideální. Kdyby to bylo trošku jinak, nesmírně by nám pomohl. Vedle kluků, kteří jsou v třinecké kabině, by rostl,“ popsal Malík.

Do moderního hokejového střihu přitom Mrtka přesně pasuje. Když se u nadaného obránce skloubí šikovnost s rozvinutými fyzickými parametry, jsou zámořské organizace vždycky na špičkách. Podobným stylem ostatně zaujali v minulých letech draftovaní sourozenci Adam a David Jiříčkovi nebo naděje Los Angeles Jakub Dvořák. Celkově narůstá solidní vlna vysoko vybraných tuzemských zadáků, přestože tím jejich cesta za zdoláváním snu určitě nekončí.

Skvělá disciplína na ledě i pracovní morálka

K Mrtkově vizitce je dále třeba připsat nesmírnou pracovitost a odhodlaný přístup. Je rád, když mluví činy, nikoliv slova. Odchovanec rodného Havlíčkova Brodu, který k Ocelářům zamířil v 15 letech, jde příkladem svým vystupováním.

„Kluci s obdobnou prognózou mají někdy svoji hlavu, mít sebevědomí ale není nejhorší. Nesmírně důležitá věc pro růst je ovšem trénovatelnost. U Radima platí skvělá disciplína jak na ledě, tak co se týká pracovní morálky. Povinnosti si splní sám, nemusíte mu ani nic říkat, od začátku věděl, co jsou profesionální návyky. Sám se protáhnout, jít si zastřílet, udělat něco navíc,“ přibližuje Malík.

Podle většiny renomovaných predikcí by se měl Mrtka dostat na řadu nejpozději v polovině úvodního kola. Z českých obránců ho v pozdějším průběhu patrně doplní Max Pšenička nebo Martin Ševc, který je o rok starší. U dalších beků už jistota draftu není tak zřejmá.

Zadák bude kralovat nejspíš i celkovému pořadí, největším favoritem na prvenství je totiž Matthew Schaefer. Zamluvit si ho mohou newyorští Islanders, kteří ovládli draftovou loterii a budou vybírat ze všech nejdřív.

„Ať se rozhodnou jakkoliv, je to samozřejmě velmi hodnotná pozice. Kvůli zranění neodehrál Schaefer tolik zápasů, ale když byl na ledě, zanechal opravdu dojem. Je to ten typ, kolem kterého dokážete postavit budoucnost celé organizace,“ napsal o Kanaďanovi odborník serveru The Athletic Max Bultman.

