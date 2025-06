Oilers řeší budoucnost McDavida. Může být největší boháč historie, chce ale jediné: vyhrát

V Edmontonu strávil Connor McDavid osm sezon. Třikrát získal Hart Trophy pro MVP ligy, pětkrát Art Ross Trophy za produktivitu. Stanley Cup mu pořád uniká. Přesto tvrdí: „Věřím, že ten moment jednou přijde.“ S Leonem Draisaitlem posbírali v play off shodně 33 bodů a ovládli produktivitu. Znovu dotáhli Edmonton do finále, což při konstelaci poslední sezony bylo pro Oilers jaksi nad plán. Tím větší zklamání ale pak přišlo.

Opory Oilers předvedly svou sílu, zároveň se ukázalo, jak je tým zranitelný. Chyběla mu hloubka. „Vrátíme se a dokážeme to znovu,“ řekl McDavid o svých očekáváních pro příští ročník. „Není to tak, že bychom měli spoustu prostoru pod platovým stropem a dlouhý seznam vysoce ceněných perspektivních hráčů, co klepou na dveře. Musí to vycházet od těch, co hrají. Každý musí najít novou úroveň, včetně mě,“ pravil.

Nedá se čekat, že se nad obzorem vynoří kavalerie posil, s nimiž by se Edmonton konečně vydrápal na vrchol. Generální manažer Stan Bowman neslibuje převrat, ale změny přijdou. Prioritou samozřejmě je, aby McDavid pokračoval ve stopách parťáka Draisaitla, který loni prodloužil na osm let. Německý útočník si vydělá 14 milionů dolarů ročně. Současný plat kapitána Oilers činí 12,5 milionů. Odhaduje se, že si může přijít na 16 až 17 mega.

Článek pokračuje pod infografikou

Do toho se řeší brankář, s některými hráči se klub rozloučí, o jiných se jedná. Asi se bude hledat kompromis, který by neohrozil týmovou rovnováhu a posílil podpůrnou jednotku a obranu, kde to nejvíc vázlo.

Evan Bouchard se už letos stane volným hráčem s omezením. Může podepsat dlouhodobý kontrakt a spolknout 10 milionů dolarů ročně. Na druhou stranu, bez podpory dvou výjimečných útočníků by jako vyloženě ofenzivní bek nebyl tak produktivní.

Smlouva končí i 40letému veteránovi Corey Perrymu, který ve 22 utkáních play off nasypal deset gólů. S jinými taková spokojenost nebyla. Evander Kane vynechal základní část a v play off jeho 12 bodů převážilo 44 minut trestů.

Investovat do gólmana je pro Oilers nutnost

Sergej Bobrovskij ve finále převyšoval edmontonský tandem Stuart Skinner a Calvin Pickard. V NHL však má za sebou 15 sezon, zatímco Skinner jen tři. Bere 10 milionů ročně, zatímco oba strážci Oilers měli 3,5 milionu dohromady. Do nové sezony zřejmě nepůjdou ve stejném složení. Padají různá jména: John Gibson má ještě na dva roky smlouvu v Anaheimu, kde ho dorostl Lukáš Dostál. Jake Allen chytal naposledy v New Jersey.

Do Edmontonu nově přichází nejproduktivnější hráč švédské ligy a loňský mistr světa David Tomášek. Obránce Arto Leppänen ještě před dvěma lety hrál druhou finskou ligu. V poslední sezoně vyhrál se 63 body hitparádu elitní soutěže, hrál na šampionátu. GM Bowman loni přišel o dva perspektivní hráče Philipa Broberga a Dylana Hollowaye, protože nedorovnal nabídku St. Louis. Na špičkových, ale lacinějších posilách z Evropy ušetří. Investovat do gólmana je nutnost.

„Představa, že uchazeči o titul vystačí s brankáři střední kategorie, byla vždycky absurdní. Pokud se McDavid už nerozhodl, že pro něj a jeho rodinu bude nejlepší odejít z Edmontonu třeba do některého z velkých měst na Východě - a všichni víme, že se bavíme o New Yorku a Torontu - pak schopnost Oilers získat rozdílového brankáře jistě ovlivní rozhodnutí č. 97, zda podepsat prodloužení smlouvy,“ připomněl Larry Brooks z deníku New York Post.

McDavid si k Edmontonu vytvořil vztah, jeho žena Lauren tam podniká. Ale další setrvání mu musí dávat smysl. Pokud by se přece jen rozhodl za rok vstoupit na volný trh, okruh vhodných zájemců může být poměrně omezený.

„LA, New York Rangers, Chicago, Dallas atd. Nešlo by o volnou soutěž, kde má šanci pětadvacet týmů,“ napsal Pierre LeBrun z The Athletic. V úvahu připadá taky Toronto, odkud McDavid pochází, ale nejvíc se v poslední době spekulovalo o Rangers. Tím spíš, že novým koučem se údajně má stát Jay Woodcroft, který vedl Oilers. „Potřebuju si srovnat věci v hlavě, promluvit s agentem, s rodinou. Až přijde čas, rozhodnu se. Není důvod spěchat,“ vzkázal McDavid.