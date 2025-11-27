Legia - Sparta 0:1. Spasitel Vindahl! Pražané slaví, o výhře rozhodl Preciado
PŘÍMO Z VARŠAVY | Má výkyvy, ale tentokrát přišel s perfektním výkonem v pravý čas. Brankář Peter Vindahl vychytal Spartě výhru 1:0 v Konferenční lize v působivé aréně Legie Varšava. Rozhodli pánové, kteří se rozjížděli pomalu, Angelo Preciado a Veljko Birmančevič.
Proslulá Žyleta, tribuna za bránou, často rozjela pekelné chorály, ale Sparta jim na tribunách ani na place nepodlehla.
Tak trochu rozháraně v prvním poločase a mnohem kvalitněji ve druhém si sebrala tři body ze stadionu Legie Varšava. Jde o zásadní úspěch v boji o postup do jarní části Konferenční ligy, tedy o splnění cíle.
Nebyla to však lehká písemka. I kvůli nutnosti experimentovat. V sestavě došlo na jednu novinku. Pavel Kadeřábek se postavil na post pravého stopera. V letní přípravě si jej sice vyzkoušel, ale šlo pouze o epizodní pokus trvající sotva pár minut, řešení z nouze. Tentokrát přišlo proto, že jsou mimo stoprocentní nastavení Emmanuel Uchenna, Asger Sörensen i Elias Cobbaut. A Filip Panák se bude hodit v nedělním ligovém večeru, na Letnou dorazí Pardubice.
Pro Kadeřábka to nebyl lehký večer. Hrál sice jako vždy poctivě, ale zejména v první půli občas „zahořel“. Ve 13. minutě neodhadl dlouhý pas za obranu, podskočil při hlavičce a domácí dvacetiletý klenot Wojciech Urbanski šel sám na Vindahla. Pavouk v modrém obstřel vytáhl, byl to excelentní zákrok.
Kadeřábek později zaváhal při úniku exspoluhráče Ermala Krasniqiho, šel do skluzu, míč nestihl a Kosovan pádil vpřed - Vindahl opět zasáhl. Nutno říct, že Kadeřábek rozhodně neměl takovou podporu z defenzivní řady jako na druhé straně Jaroslav Zelený. Levý wingbek Matěj Ryneš byl v obranných záležitostech tradičně mnohem přičinlivější než kolega Preciado na druhé straně.
Ekvádorec však nebyl přesný ani směrem vpřed, jenže… K tomu s ještě dostaneme. Společně s Birmančevičem se pokoušeli o častou kombinaci, možná nápaditou, jenže velmi nejistou. „Vyhazovali“ balony, což mělo logicky vliv na hru, Legia byla právě kvůli ztrátám hostů nebezpečná zejména rychlým přechodem vpřed.
Birmančevič s Preciadem se však nakonec změnili v muže okamžiku. Ve 41. minutě předvedli razantní akci od pravé lajny. Vyměnili si míč, Srb poté ukázal spoluhráči, kam má naběhnout, lehce mu postrčil balon. Čertík se sedmnáctkou propálil gólmana tvrdou ranou. Byla to střela tak trochu ze staré školy, napůl bodlo, napůl nárt.
Zatímco první půle byla na hrbolatém place na šance poměrně rušná (Vindahl chytil ještě dva velmi ošemetné pokusy ze střední vzdálenosti), druhá se proměnila v usilovnou bitvu. Sparta zjistila, jak se vyrovnat se záměrem domácích, kteří její krajní stopery programově vytahovali co nejvíce do stran, čímž vznikl prostor, kam nabíhal například Krasniqi.
Také matador Kadeřábek si uvykl na netradiční místo a najednou byl velmi dobrý, v poslední minutě kupříkladu zvládl klíčový hlavičkový souboj na vlastním malém vápně. Předvedl Priskemu, že má rozhodně další možnost, jak postavit defenzivní trojici.
Definitivně mohl rozhodnout kapitán Lukáš Haraslín, jenž prošel z levé strany prakticky celým vápnem až do perfektní pozice, pak však trefil soupeře. Dlouho sám sobě spílal, rovněž se omlouval Birmančevičovi, kterému ještě mohl nahrát.
Ke stabilitě pomohla hostům střídání. Santiago Eneme sice začal ztrátou, ale poté se srovnal, Jan Kuchta zvládal kombinaci, John Mercado přinesl dravost i spolupráci s krajanem Preciadem.
I díky tomu zapsali sparťané druhé vítězství v Ligové fázi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off