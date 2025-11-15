KVÍZ: Tohle je fakt on?! Poznejte 30 fotbalových trenérů z dob, kdy ještě sami hráli
Poznáte fotbalové trenéry z dob, kdy ještě byli hráči?•Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Jejich tváře známe z laviček, televizních obrazovek a tiskových konferencí, ale málokdo si uvědomí, že tito fotbaloví trenéři před lety běhali po trávníku jako hráči. Někteří byli hvězdami světového formátu, jiní bojovníky v domácí lize. Jak dobře znáte tuzemské i světové trenéry, kteří dříve sami oblékali dres a sbírali zkušenosti přímo na hřišti? Pro vyluštění kvízu se zdarma zaregistrujte na iSport.cz.