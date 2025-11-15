Češi můžou proti Španělům ukázat sílu, ale... Siniaková? Naprosto neuvěřitelný!
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Toto číslo magazínu je z velké části věnované Davis Cupu, i můj sloupek bude na tohle téma. Mám ráda výzvy, takže bych si přála, aby nastoupil i Carlos Alcaraz. Aby se kluci poměřili opravdu s nejlepším možným týmem. Zároveň musím pochválit Kačku Siniakovou.
Za kluky jsem moc ráda. Protože se říkalo, že holky mají silnou generaci, a chlapi ne. Takže je skvělé, že i oni ji mají, což teď ukazují. Jsou mladí a nadějní. Je fajn, že se to u nich oživilo a v roli kapitána je Tomáš Berdych. Má spoustu zkušeností a má klukům co dát. Perfektně se na to hodí. Nejsem u toho, ale zdá se, že mají výbornou partu. Sedí jim to. To, že porazili silnou Ameriku, je neskutečný. I to svědčí o tom, že mají velký potenciál.
Pochopitelně jim budu držet palce. Aby to celý vyhráli už letos, bude velké sousto. Ale pokud jim vydrží zdraví a budou na sobě makat dál, do budoucna se jim to může určitě podařit. Protože už proti Američanům, kteří navíc hráli doma, ukázali, že jsou super tým a dokážou porazit i největší hvězdy. V koordinaci s Tomášem by to mohlo fungovat i dál.
Ve čtvrtfinále proti Španělům to budou mít těžký, zvlášť pokud bude hrát Carlos Alcaraz. Na druhou stranu