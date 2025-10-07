Lákadla NHL: návrat do rodiště, McDavidova tužba, hvězdy na OH či nejasnost legend
Nový ročník nejprestižnější hokejové ligy světa se nezadržitelně blíží. Přípravné zápasy jsou minulostí, na řadu přichází to hlavní. NHL dostala zelenou na olympiádě v Miláně, naplno se vracejí Jonathan Toews či Gabriel Landeskog. Ve hře může být i trejd Sidneyho Crosbyho. Connor McDavid chce konečně uspět ve finále Stanley Cupu a uznávaný Slovinec Anže Kopitar hodlá po sezoně pověsit brusle na hřebík.
Sleva a další šance na pohár
V NHL má odehráno deset sezon, v posledním ročníku se přehoupl přes hranici tisíce bodů a málokdo zpochybňuje, že je nejlepším hokejistou současnosti. Kanadská superstar Connor McDavid ale dál čeká na týmový úspěch, dvě porážky ve finále Stanley Cupu v řadě znamenaly hořké zklamání. Nejspíš i proto váhal dominantní centr s podpisem nové smlouvy.
Útočníkovi Edmontonu vyprší kontrakt za 12,5 milionu dolarů na sezonu příští rok, fanoušci doufali, že k prodloužení dojde už v průběhu léta. Dlouho vše nasvědčovalo tomu, že se rokování přenesou i do nové sezony a že půjde o jeden z nejsledovanějších příběhů ročníku. Krátce před jeho startem však hvězda podepsala novou dohodu. Její podoba mnohé překvapila.
Platový strop má v nadcházejících třech sezonách vystoupat až na 113,5 milionu dolarů, hráči si přijdou na ještě lepší peníze, což potvrdila nová smlouva Kirilla Kaprizova. V Minnesotě se dohodl na průměrný roční plat 17 milionů dolarů po dobu osmi let a mnozí čekali, že McDavid se dočká podobně vysoké gáže. Jenže realita je jiná. Kanaďan prodloužil u Oilers o dva roky, ročně bude dál vydělávat „jen“ 12,5 milionu.
„Přesně to Connor chtěl. Není to tak, že bychom my navrhli, aby podepsal za tuhle částku,“ vysvětloval generální manažer Stan Bowman. Nejlépe placeným hráčem týmu zůstává Němec Leon Draisaitl, za sezonu pobírá 14 milionů. McDavid podpisem dává jasně najevo, že organizaci klidně sleví, aby dosáhl na vysněný týmový úspěch. Kratší délka dohody na druhou stranu ukazuje, že trpělivost hvězdného centra nemusí být nekonečná. Dočká se Connor poháru s Edmontonem?
Návrat pod pět kruhů
Jsou v nejlepších letech svých kariér, přesto mají teprve teď první šanci zahrát si za reprezentaci na olympijských hrách. Celá jedna generace hráčů dosud přišla kvůli odmítavému postoji NHL o možnost hrát za svoji zemi na vrcholné akci. Vše se změní v únoru. Soutěž se zastaví, ze severní Ameriky naberou letadla směr Milán, hvězdy NHL se představí pod pěti kruhy poprvé po 12 letech, kdy v ruském Soči slavila zlato Kanada.
Fanoušci budou mít konečně možnost vidět na Hrách jména jako Connor McDavid, David Pastrňák, Cale Makar nebo Mitchell Marner. „Je to krásné a jsem moc rád, že se NHL vrací na olympiádu a budou tam hrát zase ti nejlepší tak, jak by to mělo být. Těším se moc, ale zatím nad tím nepřemýšlím, mám víc jak půlku sezony před sebou, než bude olympiáda,“ nechal se v létě slyšet Pastrňák, nejlepší Čech současnosti.
Spolu s dalšími hráči na začátku února pozastaví zápasové tempo za mořem, tradiční All Star přestávku tentokrát nahradí olympijské hry. Zpátky do Ameriky by se hráči měli vrátit v posledním únorovém týdnu, aby zvládli vyvrcholení sezony a následné play off. Střet pod pěti kruhy znamená obrovské lákadlo pro ně i pro diváky. Lehkou ochutnávku nabídl už letošní turnaj 4 Nations Face-Off. Tentokrát se ale dostane vedle vybraných zemí i na Čechy, Slováky a další.
12 - Tolik let čekali hráči NHL na další olympijskou účast. V roce 2014 v Rusku zvítězila Kanada, stříbro bralo Švédsko a bronz Finsko. Od roku 1998, kdy zámořská soutěž poprvé pustila své hvězdy na olympiádu, dosáhli na zlato kromě Kanady už jen Češi a Švédové. Javorové listy budou největším favoritem i příští rok v Itálii.
Panteři proti všem
Současní králové NHL jsou z jižní Floridy. Panthers dokráčeli třikrát v řadě do finále Stanley Cupu a dvakrát pozvedli slavnou trofej nad hlavu, když udolali Edmonton. Předváděnými výkony šli navíc pořád nahoru. Z hořkého pádu s Vegas se oklepali, Oilers později porazili v sedmém zápase a naposledy se radovali už po šesti duelech. Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by generální manažer Bill Zito, hlavní kouč Paul Maurice a jejich tým chtěli zpomalovat.
Florida skvěle využívá výhody nižších daní oproti jiným klubům a znovu dokázala udržet kostru mužstva pohromadě. Nových kontraktů se dočkali tahouni Sam Bennett, Aaron Ekblad i Brad Marchand, prostor pod platovým stropem zůstal i na pracanta Tomáše Noska. Panthers jsou znovu nabití, nic nenasvědčuje tomu, že by měli jít výsledkově dolů.
„Kdybychom nebyli ve státě bez daně, pravděpodobně by to pro dva z nás nefungovalo. Dva z nás by pravděpodobně odešli. Je to výhoda tohohle týmu,“ ocenil zkušený Marchand.
Otázkou zůstává, jak se na našlapaném týmu, který jede na vítězné vlně, projeví tři dlouhé ročníky v řadě. Klíčový raubíř Matthew Tkachuk podstoupil operaci a chybět bude nejméně do prosince. Kvůli problémům v dolní části těla má několik měsíců chybět i Nosek. Potlučení budou z dlouhých play off sérií i další hráči. Projeví se to na Panthers? Jisté je, že zbylých 31 týmů udělá vše pro to, aby Floridu zastavily na cestě za třetím pohárem v řadě.
314 - Tolik zápasů odehráli hokejisté Floridy za poslední tři sezony. V základní části šlo o standardních 246 utkání, v play off přidali Panthers dalších 68 duelů. Náročný program posledních let si může na hráčích vybrat daň v podobě únavy a zdravotních problémů. Přesto je klub ze Slunečního státu našlápnutý k tomu zabojovat o třetí Stanley Cup v řadě.
Co bude se stárnoucími legendami?
Ikonický brankář Marc-André Fleury už zamával Pittsburghu, v rámci zkušebního kontraktu odehrál za „své“ Penguins poslední přípravný zápas. Další zvučná jména v organizaci ho mohou časem následovat, nejvíc se skloňoval hrozící odchod veterána Jevgenija Malkina. „Jakmile kariéru ukončím, bude to v Pittsburghu. Klub miluju, proto dohraju právě tady,“ vyjádřil se 39letý útočník neurčitě už během května.
Z Pittsburghu by se teoreticky mohl stěhovat i kapitán Sidney Crosby, jemuž začne platit smlouva na dva roky. „Vím, že doslova explodovaly spekulace týkající se Montrealu. A nemyslím si, že by byly nereálné. Pokud by Crosby s přestupem souhlasil, byli by Canadiens jedním z velmi úzkého seznamu týmů, které by byl hráč ochotný zvažovat,“ popisoval respektovaný insider Elliotte Friedman.
Jedno velké loučení už je jisté. Poslední sezonu si užije Anže Kopitar, dlouholetý vůdce Los Angeles. S Kings má Slovinec dva Stanley Cupy, v organizaci strávil celou kariéru. Taky proto vede historické pořadí klubu v rámci odehraných zápasů (1454) nebo v počtu asistencí (838). To vše zvládl při velmi slušném a fair play projevu, třikrát získal Lady Byng Trophy, která oceňuje právě největší slušňáky.
Poslední rok smlouvy má před sebou taky Alex Ovečkin z Washingtonu, s 897 góly historicky nejlepší kanonýr NHL. Kam povedou jednání s ním, nikdo u Capitals přesně nevěděl.
1202 - Tolik trestných minut nasbíral v kariéře Jevgenij Malkin. Kvůli bohaté minulosti Sidneyho Crosbyho a Maria Lemieuxe je ruský forvard ve většině historických statistik Penguins třetí. V trestech ovšem vede.
Velké návraty
Útočníci Jonathan Toews a Gabriel Landeskog, trenér Joel Quenneville. Tři těžké hokejové váhy, které prožijí plnohodnotný comeback mezi nejlepší. Za každým stojí unikátní příběh. Toews se po veleúspěšné éře Chicaga se třemi Stanley Cupy na dvě sezony zcela odmlčel, aby po vyřešení únavového syndromu a detoxu v Indii podepsal roční smlouvu na dva miliony dolarů s rodným Winnipegem. „Úplně nová zkušenost. Byl jsem mimo hokej dlouhou dobu, ale hned jsem cítil, jak zábavné je být zpět,“ hlásil člen slavného Triple Gold Clubu.
Ukáže ovšem dostatečnou výkonnost, aby elitě stačil? Stejná otázka panuje u Gabriela Landeskoga z Colorada, který nicméně aspoň naznačil, co od něj Avalanche po zranění pravého kolene smí čekat. Za pět zápasů play off stihl Švéd rovnou bilanci 1+3, na rozdíl od Toewse se vrátil až po třech letech, zato v nižším věku. Víc však napoví až dlouhodobější pokračování.
„Byl jsem spokojený, jak hrál. Okamžitě zapojil důraz, ovlivňoval řadu aspektů naší hry. Bylo příjemným překvapením, jak si poradil s pukem a vytvářel akce,“ chválil trenér Jared Bednar 32letého kapitána Avalanche, jehož fanoušci uvítali velkým transparentem.
Zpátky je i historicky druhý nejúspěšnější kouč z hlediska výher Joel Quenneville, jehož od práce odstavil sexuální skandál v Chicagu z roku 2010. Naposledy před čtyřmi lety vedl Floridu, nyní opráší pověst v Anaheimu.
969 - Tolik vítězství v kariéře zaznamenal z pozice trenéra Joel Quenneville. Je druhým nejlepším po Scottym Bowmanovi (1244), a kdyby ho nezastavila chicagská kauza, byl by prvnímu muži blíž.