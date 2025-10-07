Jak je důležitý start v TOP ligách: budování dynamiky i sebevědomí. Kontrast mezi NHL a NBA
V úterý před půlnocí vypukne sezona NHL duelem vítězů Stanley Cupu z Floridy proti Chicagu. NBA začne 21. října zápasem posledních šampionů Oklahomy City s Houstonem. Už rozběhlou NFL zahájila Philadelphia, čerstvý mistr Super Bowlu, s pětinásobnými vládci z Dallasu. MLB plní stadiony od března a úvodního zapojení LA Dodgers, králů Světové série, a právě prožívá play off. Důvod, proč úspěšní začínají novou sezonu? Přitáhnout a nastartovat fanoušky hned od prvních minut.
Začněme od konce. Jako fanoušci nám nejbližších zámořských týmových sportů NHL a NBA si říkáte: Má vůbec význam honit se za výsledkem celou sezonu, aby nás pak v prvním nebo druhém kole play off vyřadil nějaký outsider? Málokdy se přihodí, že tým s nejlepším vstupem do sezony nebo dokonce vítěz dlouhodobé části soutěže vystoupá až na vrchol. Naposledy v NFL i MLB se to povedlo: Philadelphia Eagles ovládli divizi i titul, LA Dodgers byli nejlepší v základní části a slavili i na konci. Tady platí: Jsi nejlepší na začátku, v základní části, pak vyhraješ vše.
Vyhrávat, bodovat, být agresivní a prezentovat se atraktivní, útočnou hrou. Majitelé a nejužší vedení klubů mají stále menší trpělivost, výsledky chtějí co nejdřív, nejlépe hned. Vyžadují, aby jejich produkt přitahoval diváky na stadion, k televizím, aby se o klubu pozitivně hovořilo mezi fanoušky a média byla na jejich straně. To vytváří tlak na klub, na hráče a především na trenéry.
Existují faktory, které přeci jen ovlivňují míru shovívavosti a trpělivosti vedení klubu. Velkou váhu má kredit trenéra a jím dosažené dlouhodobé výsledky, rovněž poslední sezona týmu a také třeba fakt, že se mužstvo nachází v přestavbě. Pokud je trenér součástí nové filozofie klubu, důkladně prodiskutované v nejužším vedení, pak se stanoví pro příští ročníky reálné cíle. Důležité je, jak budou postupně zabudovávat mladé hráče, budoucí ikony klubu.
Z pohledu managementu NHL, NBA a NFL bývá start do sezony velmi důležitý. Buduje se identita a dynamika týmu, ladí se souhra, upevňuje se sebevědomí. Především v NFL, kde se hraje v základní části nejméně zápasů (každý tým čeká 17 zápasů) ze všech major sportů, jsou úvodní duely velmi důležité. O trochu lépe jsou na tom basketbalisté v NBA (82 zápasů) a NHL (od příští sezony nárůst na 84 zápasů).
Kdo se trefí do formy v úvodu, má víc klidu na práci. A to si jako trenér přejete mít.