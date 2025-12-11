Spartě jde o osmifinále: Priskeho dohled i potíže s letem. Odklon fanoušků do Bukurešti
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Stačí málo, aby si fotbalisté Sparty zahráli vyřazovací fázi Konferenční ligy. Trenér Brian Priske byl velmi opatrný, ale popravdě: k definitivní jistotě scházejí opravdu desetiny procenta. Přesto ve hře je jiná lákavá varianta. Letenští zabojují večer na hřišti rumunské Craiovy o postup rovnou do osmifinále evropské soutěže. Jejich výjezd ve středu začal nečekanou komplikací na letišti a potíže ve čtvrtek potkaly i fanoušky. Letecký speciál s příznivci Pražanů byl kvůli mlze odkloněn z Craiovy do Bukurešti, která je od místa utkání vzdálená přes 230 kilometrů...
Bylo pět minut po oficiálním začátku sparťanského tréninku. Filip Panák a spol. se rozcvičovali u rohového praporku pod dohledem Iana Colla, vedoucího fyzické přípravy. Brian Priske, hlavní kouč, najednou vyběhnul z hrací plochy a zmizel v útrobách stadionu Craiovy.
Vrátil se zpátky po boku kustoda Luďka Straceného, který držel v ruce malý kompresor. Sehnul se k balonům ležícím na trávníku a všechny dohustil. Dánský kouč na vše dohlížel. Tato situace lehce naznačila, o co se v pátém zápase ligové fáze Konferenční ligy hraje.
Vítěz si s předstihem zajistí postup do jarní vyřazovací části soutěže. Zároveň se výrazně přiblíží k účasti rovnou v osmifinále, které je na programu v březnu příštího roku. „Hlavní cíl je, abychom vyhráli a kvalifikovali se do dalšího kola,“ zmínil Priske. „Bavit se o umístění v první osmičce je předčasné, uvidíme, jak budou vypadat další zápasy. Naše práce je, abychom tady získali jistotu, že si zahrajeme Evropu po Novém roce.“
Letenští získali v předchozích čtyřech zápasech sedm bodů, což před rokem v tomto systému stačilo na čtyřiadvacátou příčku, tedy těsný postup, ale díky skóre. Ligovou fázi Konferenční ligy zakončí příští čtvrtek doma proti Aberdeenu. Stejný bodový zisk má Craiova.
Rumunští novináři pátrali po tom, jak utkání se Spartou dopadne. Kdo je favorit? „My,“ odpověděl jednoznačně útočník Albion Rrahmani. Priske byl zdrženlivý. „Nevím, nepřemýšlím o tom takhle. Přijeli jsme sem vyhrát. Jsme Sparta, chceme vyhrát každý zápas.“
Letecký speciál s fanoušky odkloněn
Pozitivní je, že Pražané vyhráli poslední čtyři venkovní zápasy po sobě. Přitom ještě nedávno se mimo letenský domov trápili. Naposledy v Evropě zvládli utkání s Legií Varšava (1:0). „Jestli bych bral bod?“ odvětil Priske nechápavě směrem k novinářům. „Ne, jsem si jistý, že chtějí oba trenéři vyhrát.“ A musejí, jinak si výrazně ztíží boj o první osmičku.
Přitom cesta sparťanů do Rumunska začala nečekanou komplikací. V prostorách letištního terminálu 2 se míjeli s hráči Plzně, kteří zamířili k zápasu Evropské ligy do Atén. Odlet měli naplánovaný na půl desátou, ale posunul se o víc než hodinu. Když nastupovali na palubu, šéf Adolf Šádek se pozdravil s některými zaměstnanci letenského klubu.
I Pražané museli být nakonec trpěliví. Stejně jako při minulých výjezdech v ligové fázi Konferenční ligy do Rijeky a Varšavy se potýkali s problémem, který nemohli ovlivnit. Zatímco v prvních dvou případech upravili připravený program kvůli nepříznivému počasí, tentokrát je zdržely technické problémy letadla.
Sparta vyrazila těsně před pravým polednem, tedy o pětapadesát minut později, než bylo v plánu. Letecký speciál s fanoušky ve čtvrtek potkaly ještě větší problémy. Letadlo bylo z Craiovy kvůli mlze odkloněno do Bukurešti, o více než 230 kilometrů na východ. Délka cesty autem? Zhruba tři hodiny. Pražané nakonec ale i přes komplikace zápas pohodlně stihnou. Charterovým let je před polednem dostane zpět do Craiovy.
„Ještě během letu mezi Craiovou a Bukureští jsme měli pro fans připravené dvě varianty. Přesun po zemi autobusem, nebo přelet zpátky do Craiovy, až opadne mlha. Fanoušci sem přiletí se zpožděním, ale zápas stihnou. Všichni zástupci fans v letadle měli informace hned po dosednutí,“ vysvětlil SLO Sparty Dan Peterka.
Ve středu čtvrt na šest usedli trenér Priske s Rrahmanim před novináře na tiskové konferenci, o tři čtvrtě hodiny později už odstartoval trénink na stadionu Ion Oblemenco s kapacitou 30 983 diváků. „Vypadá fantasticky,“ pronesl dánský kouč.
A taky že je. Zvenku vypadá jako nový, vždyť otevřen byl teprve v roce 2017. Je moderní, velmi vkusný. Jako by do města ani nepatřil. Chodby v útrobách stadionu jsou prostorné, stejně tak tiskové centrum. „Víme, že atmosféra při utkání bude velmi dobrá. Čeká nás těžký zápas, ale takové chceme hrát. Určitě to pro nás bude výzva,“ řekl Priske.
Rrahmani, který byl zasypaný otázkami od rumunských novinářů, si na hřišti Craiovy zahrál za Rapid Bukurešť. Dokonce na něm debutoval. „Když jsem přijel na stadion, hned jsem si ten zápas vybavil. Byl to povedený zápas a doufám, že stejně tak bude vypadat i zítra,“ zmínil kosovský reprezentant. „Prožil jsem v Rumunsku dobré časy, je hezké být zpátky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off