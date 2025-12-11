Kdo v Lize mistrů nezklamal: evropské kvality Provoda, Staňkova kouzla i superdebutant
Na level Ligy mistrů se fotbalisté Slavie těšili, bojovali o něj celou minulou sezonu. Byť jsou výsledky nakonec mírným zklamáním a především v ofenzivní fázi český šampion významně naráží, někteří hráči na sebe přeci jen v Evropě ukázali. Nejvýraznější postavou byl rozhodně Jindřich Staněk, do výběru deníku Sport se ale dostali i dva obránci. Podmínkou byly alespoň tři odehrané zápasy.
Jindřich Staněk (29)
- Zápasy: 4
- Průměrná známka Sportu: 6,8
Že by se ještě v ideálním brankářském věku zvládl prodat do zahraničí? Třeba do vysněné Anglie? Staněk nezažil ideální podzim, na Interu obří minelou zavinil úvodní gól, poté dva zápasy vynechal kvůli zranění. Ve zbylých třech vystoupeních ale zářil. Muž zápasu s Tottenhamem i Bilbaem, chycená penalta a další šance proti Bodö/Glimt. Dle dat zachránil díky svým kouzlům a tygřím skokům čtyři góly navíc!
Štěpán Chaloupek (22)
- Zápasy: 6
- Průměrná známka Sportu: 6,1
Kdy by před podzimem čekal, že odehraje v Lize mistrů všechny zápasy? I při rychtách na Interu či s Arsenalem patřil stoper k tomu nejlepšímu, co Slavia nabízela. Dá se označit za superdebutanta, ze soupeřů si mladík z Teplic na zadek nesedl, byť role v záložní řadě proti Tottenhamu byla už na jeho schopnosti příliš. Zatím. Podzim dokončil s parádní úspěšností defenzivních soubojů 75 % a mnozí skauti si podtrhli jeho jméno.
David Zima (25)
- Zápasy: 6
- Průměrná známka Sportu: 5,8
Ve stínu špatně vypadajícího vlastního gólu v Londýně to možná zapadlo, ale český reprezentant se v Evropě ukázal v dobrém světle. V každém dalším utkání předvedl minimálně solidní standard, byť rychlostní typy odhalily jeho limity. Nejlepší zápasy? Na Atalantě a proti Bilbau, kde ukázal dominanci ve vzduchu. Při absencích Holeše na sebe navíc vzal úděl lídra. I on ještě myslí na přestup do zahraničí.
Michal Sadílek (26)
- Zápasy: 6
- Průměrná známka Sportu: 5,6
Evropské zkušenosti má bohaté, před startem sezony byl pod velkým drobnohledem. Ne, nestal se absolutním tahounem, ale v Lize mistrů rozhodně nezklamal. Dodnes je naprosto dominantní vystoupení s Arsenalem nejlepším utkáním drobného záložníka ve Slavii. Artetovi muži jen kroutili hlavou, když jim odebíral jeden míč za druhým. Škoda spálených šancí na Tottenhamu.
Lukáš Provod (29)
- Zápasy: 6
- Průměrná známka Sportu: 5,6
Jediný ofenzivní hráč ve výběru. Logicky, Slavia vyjma utkání proti Bodö/Glimt gól nedala, a to jde i na jeho vrub. Snaha se mu ale nedá vytknout, směrem dopředu jako jeden z mála nápady i pohybem připomínal hráče evropských kvalit. Nelze navíc opomenout jeho koncert proti norskému soupeři. Je jediným Čechem, který si v jednom utkání připsal dvě asistence, šest vytvořených šancí a 27 přihrávek v útočné třetině, minimálně od roku 2005, kdy Opta sbírá data.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off