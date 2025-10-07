Vegas favorit sezony, Marner si přišel pro jackpot. McDavid chce na vrchol
Za mořem vypukla velká hokejová show. Nová sezona NHL nabízí plno zajímavých příběhů a výzev. Florida Panthers vyhlásili útok na hattrick ve Stanley Cupu, což 44 let žádný tým nedokázal. Connor McDavid podepsal s Edmontonem novou smlouvu a je připravený vyšplhat s Oilers konečně na trůn. K nejžhavějším favoritům patří Vegas s Mitchem Marnerem, který byl největším nákupem na letním jarmarku. V únoru se hráči NHL po dvanácti letech vrátí na zimní olympiádu.
Edmonton dvakrát po sobě postoupil do finále Stanley Cupu, ale pokaždé podlehl Floridě. Až do startu 109. sezony NHL nebylo jasno o budoucnosti Connora McDavida. „Naše cesta tady pokračuje,“ napsal na síti X těsně předtím, než bylo oznámeno, že v Oilers zůstane nejmíň další tři roky. Věří, že s nimi má šanci vyhrát.
Matthew Tkachuk bude kvůli zranění chybět Floridě delší dobu. Kapitán Panthers Aleksander Barkov může vynechat dokonce celou sezonu. Kurz šampionů z posledních dvou let tím poklesl. Na Východě vyrostli v nového giganta Carolina Hurricanes, kteří mimo sezonu provedli několik zajímavých tahů a přivedli Nikolaje Ehlerse. Podle věštců bude nadále patřit k favoritům Toronto, další vzestup čeká Ottawu a Montreal.
V Západní konferenci by se nemělo dít nic převratného. Nejvyšší ambice mají Edmonton, Dallas, Colorado a taky poslední vítězové základní části Winnipeg Jets, které po dvouleté odstávce posílil Jonathan Toews. Největší šance se však dávají týmu Vegas, který jako poslední porazil v play off Floridu - ve finále Stanley Cupu 2023.
Marner terčem zloby fanoušků
Golden Knights patří od svého nástupu do NHL v roce 2017 k nejsilnějším a nejnebezpečnějším mančaftům. Hned ve své první sezoně se probili do finále play off, kde podlehli Washingtonu. Předloni Stanley Cup poprvé vyhráli. Žádný jiný tým, snad kromě Floridy, nelovil v posledních letech velké kusy s takovou dravostí jako klub z Nevady.
Jakmile se naskytla příležitost získat špičkového hráče, Knights po něm sáhli. Výsledkem je úctyhodný seznam: Mark Stone, Jack Eichel, Tomáš Hertl a naposledy Marner. Příchod nejžádanějšího útočníka na letním trhu dokonce vyvolává otázky, zda Vegas někdo dokáže zastavit. Cíl je přitom jasný: chtějí trefit jackpot.
„Každým naším rozhodnutím sledujeme, jak budovat tým, aby vyhrál Stanley Cup,“ řekl generální manažer Kelly McCrimmon. Už beztak silný mančaft byl doplněn o dalšího elitního hráče. A to se ještě mluvilo o možném příchodu gólmana Cartera Harta, nedávno osvobozeného soudem v případu sexuálního deliktu. Zatímco jinde stačilo zmínit jeho jméno a část příznivců hrozila bojkotem, centrum hazardu se zdálo jako místo, kde jeho případný nástup vadit nemusí.
V útoku Maple Leafs patřil Marner k silnému „Jádru čtyř“ vedle Matthewse, Tavarese a Williama Nylandera. Měl skvělá čísla. V posledních čtyřech ročnících nastřílel v průměru 30 gólů a posbíral 100 bodů za sezonu. Etabloval se v jednoho z nejlepších a nejvšestrannějších útočníků. Vynikající střelec, nahrávač, který zároveň umí bránit.
Play off však pro Maple Leafs končilo rozčarováním. Po květnovém kolapsu ve druhém kole proti Floridě se jindy obdivovaný Marner stal terčem zloby fanoušků. V Torontu už nechtěl zůstat. Po výměně do Vegas jde 28leté křídlo do boje vyzbrojeno novou osmiletou smlouvou za 96 milionů dolarů a vyhlídkami na jiný život.
Tomáš Hertl v NHL čtyřikrát překlenul hranici 60 bodů. Urostlý centr přišel do Vegas ze San Jose na jaře 2024 s vidinou zisku Stanley Cupu. Na papíře mají Golden Knights k Poháru nejblíž. Z jejich nadupané sestavy až mrazí. Tak silných týmů se ale najde víc. A světla se teprve rozsvítila.