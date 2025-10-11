NHL ONLINE: Klapka proti Blues. Pastrňák vs. Kulich, Nečas hraje s Faksou
NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
NHL je na svém začátku, ale i tak s sebou nese obsáhlou nabídku zápasů. V sobotu večer ve 22:00 SEČ nastupuje Adam Klapka v dresu Calgary proti Blues. V noci je k vidění souboj mezi bostonským Davidem Pastrňákem a Jiřím Kulichem z Buffala. Do akce jde také Martin Nečas, jenž vyzývá Radka Faksu. Filip chytil měří síly s Davidem Tomáškem. V akci je Tomáš Hertl či Ondřej Palát. Všechny duely můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
