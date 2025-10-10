Gólman z NHL pro smích! Hrubky jak od amatéra. Proč San Jose bučelo na Hertla?
Tohle se snad nevidí ani na zamrzlém rybníce… Brankář San Jose Alex Nedeljkovic zažil koncovku zápasu jako ze zlého snu. Raději zapomenout. Ještě necelé dvě minuty před koncem se jeho Sharks hnali za stavu 3:2 směrem k prázdné brance, aby rozhodli. Jenže potvrdit výsledek nezvládli, načež je potopil vlastní gólman. Dvě nevídané chyby značily ztrátu domácího mužstva v souboji se silným Vegas 3:4 v prodloužení.
Útočník William Eklund měl být hrdinou Sharks. V prostřední části připravil přesilovkové vedení 2:1 a zhruba minutu a 45 sekund před koncem vezl puk směrem k odkryté kleci při risku Vegas bez brankáře. Snahu o zakončení mu ovšem obětavým pádem překazil Jack Eichel z Vegas. Následný domácí pokus o rychlé objetí branky skončil na tyčce.
Střih o deset sekund dál. Gólman Alex Nedeljkovic, který jinak v utkání pochytal 27 střel a dlouho působil jistě, leží na zádech a zpytuje svědomí. Mezi betony mu totiž proklouzlo nedůrazné nahození Eichela, jelikož ho neodhadl a podcenil. Střelec chtěl pouze dostat kotouč ze středního pásma do zajímavějšího prostoru. Místo toho mohl slavit darované a zcela nečekané srovnání na 3:3.
„V té chvíli jsem se rozhodoval, jestli vyrazím dopředu a pokusím se puk chytit rovnou ze vzduchu, nebo si prostě počkám na odraz,“ popisoval myšlenkový proces Nedeljkovic.
Hráči San Jose se snažili svého nového muže s maskou uklidnit, aby byl připravený směrem k prodloužení. Podpořit Nedeljkovice se vydal třeba opěvovaný talent Macklin Celebrini, nešťastníka poplácal holí po betonech. Všechna snaha marná – hororový zážitek se v nadstavbové fázi utkání jen prohloubil.
V 62. minutě se totiž Nedeljkovic rozhodl odehrát volný kotouč. Nebyl pod žádným bezprostředním tlakem, stačilo poslat přihrávku po mantinelu. Jenže gólman s pošramocenou sebedůvěrou hledal zbytečně konstruktivní řešení, pasem našel pouze hůl soupeřova obránce Shea Theodora. Pak si mohl z první řady „užít“ sólo Reillyho Smithe směrem k zívající svatyni – 4:3.
„Chtěl jsem si to raději zpracovat a rozehrát do lepšího prostoru, než abych riskoval přečíslení dva na nikoho. Prostě jsem to neudělal dobře,“ neskrýval brankář svou vinu. „Zítra budu muset zapracovat na chytání odpalů do pole. V tréninku jsem se tomu úplně nevěnoval,“ přidal v nadsázce.
Mezi hosty se radoval i český útočník Tomáš Hertl, majitel asistence u pofiderní vyrovnávací trefy. Krajan ve službách Golden Knights právě v San Jose působil dlouhých jedenáct sezon, ale poprvé se na něj snesl pískot a bučení. Důvod? Během třetí třetiny u mantinelu nevybíravě krosčekoval do krku Jeffa Skinnera, autora úvodního gólu, což domácí nesli nelibě.
Solidní masáž pak Hertl schytal i prostřednictvím sociálních sítích. „Vegas ho zkazilo,“ psali jednatřicetiletému centrovi diskutující v horlivých emocích. Jejich pocity z ostrého faulu v dalším průběhu každopádně překryly Nedeljkovicovy hrubky.