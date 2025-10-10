Skvělý Dobeš trápil Detroit, dvougólový Chytil první hvězdou utkání. Pastrňák u výhry
Útočník Filip Chytil v NHL dvěma góly zařídil hokejistům Vancouveru výhru 5:1 nad Calgary a byl vyhlášen první hvězdou utkání. David Pastrňák s Pavlem Zachou si při výhře Bostonu 4:3 nad Chicagem v prodloužení připsali po asistenci. Martin Nečas přihrál na vítězný gól Colorada, které zdolalo 2:1 Utah s Karlem Vejmelkou v brance. Přihrávku zaznamenal i Tomáš Hertl při vítězství Vegas 4:3 v prodloužení nad svým bývalým týmem San Jose, jehož divácí na něj bučeli. Brankář Jakub Dobeš při prvním startu v sezoně dovedl Montreal k výhře 5:1 v Detroitu.
Chytil se v úvodním utkání Canucks v novém ročníku poprvé prosadil ve 43. minutě. Druhou branku dal ve 49. minutě po samostatném úniku.
Zacha s Pastrňákem se podepsali pod třetí trefu Bostonu, která znamenala vedení Bruins 3:2. Při početní převaze pět na tři Pastrňák přihrál Zachovi, který k zakončení vybídl na druhé straně brankoviště číhajícího Eliase Lindholma.
Chicago ale o dvě minuty později vyrovnalo a utkání dospělo do prodloužení. V něm Bruins bod navíc po akci dva na jednoho zajistil Fraser Minten.
Nečas se v přesilové hře podílel na rozhodující brance Nathana MacKinnona, který střelou z levého kruhu překonal Vejmelku. Český útočník navázal na dvougólové vystoupení z úvodního utkání sezony proti Los Angeles (4:1).
Dobeš čelil 31 střelám Detroitu, za záda ale pustil jen pokus kapitána Red Wings Dylana Larkina. Montreal ještě v první třetině skóre třemi góly otočil a nakonec vyhrál i druhý zápas v sezoně.
„Je to mladý brankář s trochu bláznivým stylem. Směju se, když ho vidím chytat, protože nevím, jak to dělá. Nějak to ale funguje,“ řekl na Dobešovu adresu útočník Canadiens Juraj Slafkovský.
Hertl se asistencí podepsal pod vyrovnávací gól Vegas na 3:3. Jack Eichel nachytal brankáře Sharks Alexe Nedeljkovice nahozením od červené čáry, po kterém puk při dopadu změnil směr.
Nedeljkovic zaváhal i v prodloužení. Vyjel pro puk až k modré čáře, jenže rozehrávkou trefil napadajícího Shea Theodora a chybu potrestal střelou do prázdné branky Reilly Smith.
Výsledky NHL:
Boston - Chicago 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 4. Mittelstadt, 30. Jeannot, 41. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 63. Minten - 9. Bedard, 23. Crevier, 43. Burakovsky. Střely na branku: 33:24. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Minten, 2. E. Lindholm (oba Boston), 3. Burakovsky (Chicago)
Buffalo - NY Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Branky: 12. Lafreniere, 55. Soucy, 58. J. Miller, 58. Fox. Střely na branku: 37:33. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Lafreniére, 3. Soucy (všichni NY Rangers)
Florida - Philadelphia 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 26. Lundell, 43. Marchand - 38. Cates. Střely na branku: 34:20. Dan Vladař odchytal za Philadelphii 58:46 minut, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 19 431. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Lundell, 3. Bobrovskij (všichni Florida)
Pittsburgh - NY Islanders 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 4. Malkin, 26. Brunicke, 29. Crosby, 55. Brazeau - 13. Drouin, 25. Palmieri, 40. Šabanov. Střely na branku: 28:37. Diváci: 16 107. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Brunicke, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh)
Detroit - Montreal 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Branky: 4. Larkin - 11. Z. Bolduc, 13. O. Kapanen, 20. Matheson, 26. A. Carrier, 38. Slafkovský. Střely na branku: 31:17. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval jednu branku z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 96,8 procenta. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Matheson, 2. Suzuki, 3. Gallagher (všichni Montreal)
Tampa Bay - Ottawa 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Branky: 15. a 60. Kučerov, 6. Bjorkstrand, 7. Point - 36. a 59. Pinto, 11. Cozens, 21. Zub, 60. Giroux. Střely na branku: 25:34. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Ottawa), 2. Point (Tampa Bay), 3. B. Tkachuk (Ottawa)
Carolina - New Jersey 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Branky: 30. a 51. K. Miller, 58. a 60. Jarvis, 5. Hall, 60. Robinson - 29. Hamilton, 34. Glass, 52. Bratt. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18 404. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Jarvis, 3. Hall (všichni Carolina)
St. Louis - Minnesota 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 16. a 38. Hartman, 18. Boldy, 33. Eriksson Ek, 48. Rossi. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Hartman, 3. Boldy (všichni Minnesota)
Nashville - Columbus 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 7. Bunting, 43. O'Reilly - 17. Voronkov. Střely na branku: 31:38. Diváci: 17. 244. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. O'Reilly, 3. Bunting (všichni Nashville)
Winnipeg - Dallas 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Branky: 7., 52. a 57. Connor, 50. M. Barron - 4. Rantanen, 16. Lundkvist, 42. J. Robertson, 42. Seguin, 44. W. Johnston. Střely na branku: 25:37. Diváci: 14 917. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Rantanen, 3. J. Robertson (oba Dallas)
Colorado - Utah 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky: 11. Colton, 43. MacKinnon (Nečas) - 38. Guenther. Střely na branku: 26:32. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:10 minut, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 18 087. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Colton (všichni Colorado)
San Jose - Vegas 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 6. J. Skinner, 27. Wennberg, 43. Kurashev - 9. Howden, 35. Dorofejev, 59. Eichel (Hertl), 62. R. Smith. Střely na branku: 23:31. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith (Vegas), 2. J. Skinner, 3. Kurashev (oba San Jose)
Seattle - Anaheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 3. Dunn, 24. Marchment, 45. McCann - 5. Sennecke. Střely na branku: 31:36. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:01 minut, inkasoval tři branky z 31 střel a měl úspěšnost zákroků 90,3 procenta. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Marchment, 3. McCann (všichni Seattle)
Vancouver - Calgary 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Branky:43. a 49. Chytil, 15. Sherwood, 52. Lekkerimäki, 58. Boeser - 54. Frost. Střely na branku: 26:18. Diváci: 19 012. Hvězdy zápasu:1. Chytil, 2. Demko, 3. Sherwood (všichni Vancouver)