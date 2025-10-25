NHL ONLINE: Pastrňák hostí Nečase. Dostál proti Tampě Bay, Kulich hraje v Torontu
Uprostřed víkendu nabízí NHL porci třinácti zápasů. Zřejmě nejatraktivnější podívanou pro české fanoušky nabízí střet dvou nejlepších krajanů. David Pastrňák v Bostonu od 21.00 hostí Colorado s Martinem Nečasem. Lukáš Dostál za Anaheim chytá na ledě Tampy Bay. Jiřích Kulich se po dvoubodovém večeru představuje za Buffalo v Torontu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
V noční části programu Tomáš Hertl v dresu Las Vegas hraje na hřišti šampionů z Floridy. Minnesota s Davidem Jiříčkem hostí Utah s gólmany Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem. Startovat by měl i fantom Montrealu Jakub Dobeš ve Vancouveru (Filip Hronek). Radek Faksa v sestavě Dallasu hostí Carolinu. David Tomášek se po první trefě v NHL představuje s Oilers v Seattlu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|8
|7
|0
|0
|1
|31:19
|14
|2
Washington
|8
|5
|1
|0
|2
|26:14
|12
|3
Carolina
|7
|3
|3
|0
|1
|29:19
|12
|4
Pittsburgh
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|5
Montreal
|9
|3
|3
|0
|3
|32:27
|12
|6
Detroit
|8
|4
|1
|0
|3
|24:25
|10
|7
Islanders
|7
|4
|0
|0
|3
|27:24
|8
|8
Buffalo
|8
|4
|0
|0
|4
|24:23
|8
|9
Rangers
|9
|3
|0
|2
|4
|21:21
|8
|10
Florida
|9
|4
|0
|0
|5
|22:28
|8
|11
Flyers
|7
|2
|1
|1
|3
|19:18
|7
|12
Toronto
|8
|2
|1
|1
|4
|27:30
|7
|13
Ottawa
|8
|2
|1
|1
|4
|24:34
|7
|14
Columbus
|7
|3
|0
|0
|4
|20:21
|6
|15
Boston
|9
|2
|1
|0
|6
|29:33
|6
|16
Tampa
|7
|1
|0
|2
|4
|18:24
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|8
|5
|0
|3
|0
|28:19
|13
|2
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Winnipeg
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|4
Utah
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|12
|5
Chicago
|8
|3
|1
|2
|2
|25:20
|10
|6
Seattle Kraken
|8
|2
|2
|2
|2
|22:23
|10
|7
Anaheim
|7
|3
|1
|1
|2
|26:25
|9
|8
Edmonton
|8
|3
|1
|1
|3
|24:25
|9
|9
Vancouver
|8
|3
|1
|0
|4
|22:24
|8
|10
Kings
|8
|0
|3
|2
|3
|22:27
|8
|11
Nashville
|8
|3
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|22:26
|7
|13
Minnesota
|8
|2
|1
|1
|4
|21:27
|7
|14
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|20:27
|7
|15
San Jose
|8
|0
|1
|2
|5
|23:37
|4
|16
Calgary
|9
|0
|1
|1
|7
|16:34
|3