ONLINE: Liberec - Jablonec 0:0. Severočeské derby, Karviná přejela Boleslav, pád Slovácka
Je tu další víkend a s ním i další nálož Chance Ligy. Karviná zvítězila na hřišti Mladé Boleslavi 4:2, záchranářský souboj lépe zvládla Dukla proti Slovácku. V 18:00 je pak na programu severočeské derby mezi Libercem a Jabloncem. ONLINE přenos všech zápasů sledujte na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
Dukla zvítězila po sedmi zápasech
Záchranářský duel 13. kola Chance ligy lépe zvládla Dukla, když proti Slovácku ukořistila první výhru od konce srpna. O jedinou branku celku z Julisky se postaral ve 14. minutě Michal Černák. Naopak Slovácko po cenné remíze se Spartou počtvrté za sebou neskórovalo a spadlo na poslední místo.
Teplice bodovaly pošesté za sebou
Severočeši natáhli šňůru bez porážky na pět ligových zápasů. Tentokráte remizovali v Hradci, který si vylámal zuby na bezchybném gólmanovi Matouši Trmalovi. „Votroci“ nevyužili možnost více se přiblížit skupině o titul a zůstavají devátí.
Zlín si drží čtvrté místo
Nováček ze Zlína si dál drží výbornou formu, když potřetí v řadě remizoval. Všechny důležité momenty, kromě neuznané branky hostů v první půli, se odehrály v druhém dějství. Domácí poslal do vedení Matěj Koubek, načež za Pardubice odpověděl Vojtěch Patrák. Vedení Zlínu pak vrátil Marián Pišoja. Tečku za zápasem udělal z proměněné penalty opět Patrák.
Nový tenér Karviné Jarolím má první výhru
Slezané nadělili svému Marku Jarolímu premiérový triumf v nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče a posunuli se tak na šesté místo neúplné tabulky. Hosty poslal do vedení v 10. minutě Abdallah Gning. Mezi 47. a 55. minutou dvakrát skóroval Denny Samko a jednou Emmanuel Ayaosi. Porážku Středočechů už jen zmírnili Filip Lehký a z penalty střídající Jiří Klíma.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu