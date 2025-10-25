Studený fotbal v Hradci: Slončík poprvé nevýrazný, obr jen na lavičce. Trmal jako zeď
Bez gólů, jen s několika velkými šancemi na straně Hradce Králové a jeden neuznaný gól Teplic kvůli ofsajdu. Proto není divu, že zápas skončil bez branek. Ruku na srdce, moc velká fotbalová podívaná to v Malšovické aréně v sobotu nebyla. Přesto se několik zajímavých akcí a minipříběhů na trávníku odehrálo. V Prvním dojmu vše popisuje redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar.
Hlavní události
Trmal jako zeď: V Hradci moc práce neměl, dost často v brance jen stál, ale když bylo potřeba, vytáhl skvostné zákroky. V prvním poločase skokem k tyči vytěsnil hlavičku Elbela, v druhém poločase si poradil s ranou Van Burena k přední tyči. Zákrok zápasu převedl proti Vlkanovovi.
Neuznaný gól Teplic: V osmadvacáté minutě si na dlouhý pas do levé strany naběhl Radosta, situaci vyřešil náramně prudkou přihrávkou do kapsy. Na zadní tyči hlídkoval Kozák a trefil se. Jenže strůjce akce byl v nedovoleném postavení. VAR odhalil 90centimentrový ofsajd.
Petrášek jen na lavičce: Jen v absolutně výjimečných situacích hradecký golem nečinně sleduje počínání svých kamarádů. Proti Teplicím se nedostal do sestavy kvůli drobnému zranění, ale také proto, že „votroci“ zvládli výborně předchozí zápas na Baníku, do kterého Petrášek nemohl nastoupit kvůli červené kartě za vyloučení v Plzni.
Kdo mě zaujal
Jakub Elbel: Po příchodu z Olomouce do Hradce si musel počkat na šanci, ale jakmile ji dostal, zapůsobil. S ním v základní sestavě „votroci“ ještě neprohráli. Navíc na Baníku, i nyní s Teplicemi, pomohl k udržení čistého konta. Velmi solidní zástup za zkušeného Petráška. Známka: 7/10