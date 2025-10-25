Co chybí Sigmě v Evropě: rozdílové kraje, snajpr, desítka. Kdo to v zimě vyřeší?
Co stačí na úspěchy v tuzemsku, je v Evropě málo. Zatím. Sigma sice proti Rakówu (1:1) vstřelila premiérovou pohárovou branku v této sezoně a zapsala první bod do tabulky Konferenční ligy, ale drhne to. „Jestliže tady chcete být úspěšní, je třeba dělat rozdílové věci,“ shrnul naprosto trefně olomoucký trenér Tomáš Janotka. O co konkrétně jde? Server iSport vypichuje zásadní atributy.
Odvaha křídelníků
Ahmadu Ghalimu nelze upřít snaha, na levé straně několikrát ve sprintu šikovně vyvezl míč o pár desítek metrů vpřed. I ve Florencii byl cítit, tehdy nastoupil napravo. Ale že by dal někdo v Evropě dynamickému křídelníkovi tolik prostoru jako v sobotu Karviná a že by se v ní ještě soupeřovi obránci chovali tak naivně jako jednadvacetiletý Jan Chytrý? Na to zapomeňte. Místa je málo, protivníci jsou dobře organizovaní, kompaktní, disciplinovaní, takticky vyspělí.
Při vší úctě ke Ghalimu, takových fotbalistů – a nemusí jít nutně o Afričany – má v Evropě každé mužstvo několik. A ještě daleko odvážnějších, nebezpečnějších. Proti Čenstochové vyběhl na druhé straně zkušený Jan Navrátil, jenž už je jiným typem než dřív. Do puntíku si splní defenzivní povinnosti, náběhovou činnost, presinkové úkoly, ale rozdíl už na top úrovni v pětatřiceti letech nevytvoří. A nelze mu to mít za zlé.
Potenciál má Simion Michez, nicméně je zraněný, víc šancí by měl dostávat Artur Dolžnikov. Je velmi pravděpodobné, že Sigma se v zimě znovu pokusí získat Vojtěcha Sychru, jemuž končí smlouva v Pardubicích a o kterého stála už v létě. V kurzu začíná být i teplický John Auta, konkurence se zajímá o Solomona Johna z Mladé Boleslavi nebo Samuela Šiguta z Karviné.
Nadstandardní beci
S křídelníky samozřejmě souvisejí krajní beci, jejich parťáci na lajnách. Jiří Sláma se sice poprvé v kariéře probojoval mezi reprezentační náhradníky, své místo vlevo drží pevně a Andres Dumitrescu nemá vůbec žádnou šanci se přes něj dostat, avšak jeho podpora ofenzivy není taková. Ostrá levá je nebezpečná především ze standardních situací, ani ty nicméně v této sezoně Sigmě (až na čtvrteční Langerův roh a Královu hlavu) tolik nejdou. Sláma v tomto ročníku ještě nezapsal ani gól, ani asistenci.
Čísla chybí i na druhé straně. Filip Slavíček ještě nemá ve statistikách ani bod, kolega Matěj Hadaš nasbíral premiérové asistence v první lize až nedávno proti Jablonci. To je na tak ambiciózní značku pod novým bohatým majitelem ukrutně málo...
Ofenzivu měl v krvi Juraj Chvátal, Slovák ale nezapadal do představ trenéra Tomáše Janotky. Nepřekvapilo by, kdyby Olomouc vynaložila ještě větší úsilí k tomu, aby se na Hanou vrátil Ondřej Zmrzlý ze Slavie. V Bohemians zase končí smlouva zajímavému univerzálovi Adamu Kadlecovi, řešit se může i Patrik Blahút ze Slovácka.
Desítka à la Zorvan
„Od letní přípravy jsme ve fázi hledání desítky,“ přiznal ve čtvrtek kouč Tomáš Janotka. Interní výběrové řízení vyhrál David Tkáč, ale zranil se. Takže teď zaskočil Matěj Mikulenka, předtím Tihomir Kostadinov, jen Dominik Janošek čeká na výraznější šanci. Faktem je, že Sigmě zatím chybí někdo jako Filip Zorvan ve formě z minulé sezony. Bral odpovědnost na sebe, rozhodoval utkání, vymýšlel originální řešení na posledních třiceti metrech. Když pak proti vám stojí tak precizně vedený celek jako Čenstochová, máte bez kreativity potíže. Na radaru může být stále nejen teplický Daniel Trubač, ale nově třeba i překvapení sezony – zlínský Michal Cupák.
Snajpr v top formě
Daniel Vašulín patří s pěti góly k nejlepším střelcům v Chance Lize, ale v Evropě vám soupeři tolik šancí nenabídnou. Musíte být efektivní, pakliže chcete uspět. Je třeba trestat sebemenší zaváhání, náznaky, polopříležitosti, jako se to děje u soků. Nicméně vidíte, že druhý Jan Kliment momentálně v tuzemsku není. I mistrovská Slavia s tím mívá problém. Chybí někdo, kdo by ze šestnáctky zamířil přesně i z těžší pozice, ve které se Vašulín objevil proti Polákům. Nebo kdo by dotáhl nadějný brejk alespoň do zakončení a nepotřeboval vyloženě pomoc a servis od ostatních.
Ačkoli střídající Muhamed Tijani působil ve čtvrtek solidně, je i vzhledem k jeho incidentu s olomouckými fanoušky v Karviné velmi reálné, že v zimě Sigmu opustí a vrátí se do Slavie. Z Edenu by se naopak tuze hodil odchovanec Mojmír Chytil.
Dost se očekává od Egypťana Jásira Núra, který už měl být připravený do zápasu, ale zbrzdil ho zánět v těle.
Trenérův faktor X
Do skvělé formy se dostávají brankář Jan Koutný a stoper Abdoulaye Sylla, jsou klíčovými muži defenzivy, avšak rozdíl na druhé straně logicky nevytvoří. A když ofenzivě chybějí v evropském měřítku nadstandardní individuality, jak je popsáno v předchozích bodech, je úkolem trenéra vymyslet nějakou taktickou kulišárnu. Standardky Sigmě bohužel v této sezoně nefungují, tak je třeba vymyslet jinou zbraň. Problémem je, že Olomouc už je za rok a čtvrt pod Tomášem Janotkou dost čitelná. Jak způsobem hry, tak personálně i rozestavením.
Čtyřková obranná řada, trojčlenný střed pole, křídla a jeden útočník – přes to nejede vlak. Ani v Malmö, ani na Nových Sadech, ani nikde jinde. Dosud se nestalo, že by Hanáci soupeře překvapili stoperskou trojicí, ať už na začátku duelu nebo v jeho průběhu, či něčím úplně jiným. V tomto ohledu je Sigma i v porovnání s ligovou konkurencí, která se snaží variovat, malinko zpátečnická. Možná je na čase se zamyslet nad tím, zda nenastává doba pro nějakou změnu. Nemusí jít o první variantu, ale minimálně alternativa do určitých fází utkání by se už určitě hodila. Zvlášť když hráčský materiál na to je – Jan Král může hrát ve trojce levého stopera, Ahmad Ghali zase wingbeka, do sestavy by se vlezl kvalitní zadák Tomáš Huk a tak dále.
Sigma v této sezoně v Evropě
- Malmö-Olomouc 3:0
- Olomouc-Malmö 0:2
- Fiorentina-Olomouc 2:0
- Olomouc-Raków 1:1
Jak by mohla nastoupit proti Slavii?
Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Beran, Breite - Dolžnikov, Langer, Ghali -Vašulín