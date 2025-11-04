NHL ONLINE: Nečas hostí Tampu Bay, v akci i Pastrňák. Vyjde souboj Dobeš - Vladař?
Porcí deseti zápasů v noci pokračuje NHL. Martin Nečas v sestavě Colorada nastupuje proti Tampě Bay. Na ledě New York Islanders se za Boston představují David Pastrňák a Pavel Zacha. Jiří Kulich v Buffalu hostí Utah s českými brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem. V Montrealu by mohlo dojít na gólmanský souboj Jakub Dobeš (Canadiens) proti Danielu Vladařovi (Philadelphia). Chytat by měl i Lukáš Dostál za Anaheim proti Floridě. V akci jsou také Tomáš Hertl, David Jiříček, Radek Faksa. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|2
Montreal
|12
|4
|5
|0
|3
|44:36
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|13
|6
|3
|0
|4
|44:41
|18
|5
Toronto
|13
|5
|2
|1
|5
|47:47
|15
|6
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|7
Columbus
|12
|5
|2
|0
|5
|40:36
|14
|8
Tampa
|12
|4
|2
|2
|4
|35:33
|14
|9
Rangers
|13
|4
|2
|2
|5
|31:31
|14
|10
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|10
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|12
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|12
Flyers
|12
|3
|3
|1
|5
|33:31
|13
|14
Buffalo
|12
|4
|1
|3
|4
|37:38
|13
|15
Islanders
|12
|6
|0
|1
|5
|40:42
|13
|16
Florida
|12
|5
|1
|1
|5
|31:34
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|13
|7
|0
|5
|1
|47:35
|19
|2
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|3
Utah
|12
|6
|2
|0
|4
|42:34
|16
|4
Seattle Kraken
|12
|4
|2
|4
|2
|33:33
|16
|5
Anaheim
|11
|5
|2
|1
|3
|41:34
|15
|5
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|7
Edmonton
|14
|4
|2
|3
|5
|43:44
|15
|8
Dallas
|12
|5
|1
|3
|3
|33:36
|15
|9
Vancouver
|14
|3
|4
|0
|7
|40:45
|14
|10
Kings
|13
|2
|3
|4
|4
|37:44
|14
|11
Chicago
|13
|4
|1
|3
|5
|39:38
|13
|12
Nashville
|14
|4
|1
|3
|6
|37:48
|13
|13
San Jose
|13
|1
|3
|3
|6
|42:53
|11
|14
Minnesota
|13
|3
|1
|3
|6
|37:49
|11
|15
St. Louis
|13
|4
|0
|2
|7
|37:53
|10
|16
Calgary
|14
|2
|1
|2
|9
|31:48
|8