Předplatné

NHL ONLINE: Nečas hostí Tampu Bay, v akci i Pastrňák. Vyjde souboj Dobeš - Vladař?

Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontrakt
Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontraktZdroj: Ashley Potts/NHLI via Getty Images
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Český brankář Montrealu Jakub Dobeš vychytal vítězství proti Canucks
Martin Nečas v akci proti Vegas
Danielu Vladařovi nevyšel zápas proti Torontu
Jakub Dobeš v akci proti Detroitu
Český útočník Martin Nečas bude v NHL ještě lépe placený než David Pastrňák
Brankář Philadephie Dan Vladař se raduje z výhry proti Seattlu se svým spoluhráčem Trevorem Zegrasem
13
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Porcí deseti zápasů v noci pokračuje NHL. Martin Nečas v sestavě Colorada nastupuje proti Tampě Bay. Na ledě New York Islanders se za Boston představují David Pastrňák a Pavel Zacha. Jiří Kulich v Buffalu hostí Utah s českými brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem. V Montrealu by mohlo dojít na gólmanský souboj Jakub Dobeš (Canadiens) proti Danielu Vladařovi (Philadelphia). Chytat by měl i Lukáš Dostál za Anaheim proti Floridě. V akci jsou také Tomáš Hertl, David Jiříček, Radek Faksa. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.844.232.19Detail
LIVE
--Tipsport2.074.113.15Detail
LIVE
--Tipsport2.024.193.22Detail
LIVE
--Tipsport2.614.062.41Detail
LIVE
--Tipsport2.733.992.34Detail
LIVE
--Tipsport1.814.323.84Detail
LIVE
--Tipsport2.114.133.05Detail
LIVE
--Tipsport1.94.213.56Detail
LIVE
--Tipsport3.184.192.03Detail
LIVE
--Tipsport2.273.982.84Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh14802449:4018
2Montreal12450344:3618
3Devils13810446:4018
4Detroit13630444:4118
5Toronto13521547:4715
6Carolina11430441:3214
7Columbus12520540:3614
8Tampa12422435:3314
9Rangers13422531:3114
10Ottawa13422548:5114
10Boston14520745:4814
12Washington12511531:2913
12Flyers12331533:3113
14Buffalo12413437:3813
15Islanders12601540:4213
16Florida12511531:3413
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah12620442:3416
    4Seattle Kraken12424233:3316
    5Anaheim11521341:3415
    5Vegas11513239:3215
    7Edmonton14423543:4415
    8Dallas12513333:3615
    9Vancouver14340740:4514
    10Kings13234437:4414
    11Chicago13413539:3813
    12Nashville14413637:4813
    13San Jose13133642:5311
    14Minnesota13313637:4911
    15St. Louis13402737:5310
    16Calgary14212931:488

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů