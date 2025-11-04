Předplatné

McDavid mezi legendami: dosáhl 1100. bodu v NHL, Oilers ale padli. Hronek nahrával

Kapitán Oilers Connor McDavid si v St. Louis přispal 1100. bod v NHL
Kapitán Oilers Connor McDavid si v St. Louis přispal 1100. bod v NHLZdroj: ČTK / AP / Jeff Roberson
Hokejisté Vancouveru se radují z gólu, na kterém se podílel český bek Filip Hronek (druhý zprava)
Slovenský útočník Dalibor Dvorský oslavuje výhru St. Louis s brankářem Jordanem Binningtonem
Hokejisté Toronta se radují z gólu proti Pittsburghu
Slovenský talent Dalibor Dvorský oslavuje první gól v NHL
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby
Kanadská hokejová superstar současnosti se opět přiblížila ke svým slavným předchůdcům. Connor McDavid dvěma asistencemi v nočním utkání na ledě St. Louis dotáhl a také překonal hranici 1100. bodů v NHL. Velký milník ale hatí porážka Oilers 2:3. Naopak se raduje český obránce Filip Hronek, který sedmou nahrávkou v sezoně pomohl Vancouveru k vítězství 5:4 po prodloužení nad Nashvillem.

Mety 1100 bodů v nejlepší hokejové soutěži světa dosáhl kapitán Edmontonu 726 odehraných zápasech. Rychlejší než Connor McDavid byli v dosažení úžasného milníku pouze Mike Bossy (725), Mario Lemieux (550) a Wayne Gretzky (464).

Speciálnímu momentu scházela pouze výhra, přitom k ní Oilers v St. Louis měli blíž jako první. Až do 47. minuty vedli 2:0, pak ale nastala velká chvíle pro talentovaného slovenského útočníka Dalibora Dvorského, jenž v NHL poprvé skóroval. Blues následně za dvě a půl minuty vyrovnali. Jejich obrat ve třetí třetině dokonal v čase 58:37 Pius Suter.

Filip Hronek si sedmou asistenci v ligovém ročníku připsal v čase 14:45, kdy v početní převaze srovnal na 1:1 Evander Kane. Český zadák ho vybídl z modré čáry na pravé straně k ráně bez přípravy, kotouč pak za brankovou čáru doputoval s přispěním teče jednoho z bránících hráčů Predators.

Čtyřiatřicetiletý Kane se střelecky prosadil i ve 44. minutě, kdy vedení Canucks navýšil na 4:2. Jenže domácí Nashville po gólech Michaela Buntinga a Nicka Blankenburga dokázal vyrovnat a poslat zápas do pětiminutového prodloužení.

Dvě sekundy před jeho vypršením rozhodl zápas bekhendovou střelou Boeser, jenž skóroval pošesté v sezoně a stejně jako Kane podruhé v utkání. Vancouveru patří v Západní konferenci NHL desátá příčka s 14 body, Predators mají o bod méně a jsou dvanáctí.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
43Detail
LIVE
32Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE
31Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh14802449:4018
2Montreal12450344:3618
3Devils13810446:4018
4Detroit13630444:4118
5Toronto13521547:4715
6Carolina11430441:3214
7Columbus12520540:3614
8Tampa12422435:3314
9Rangers13422531:3114
10Ottawa13422548:5114
10Boston14520745:4814
12Washington12511531:2913
12Flyers12331533:3113
14Buffalo12413437:3813
15Islanders12601540:4213
16Florida12511531:3413
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah12620442:3416
    4Seattle Kraken12424233:3316
    5Anaheim11521341:3415
    5Vegas11513239:3215
    7Edmonton14423543:4415
    8Dallas12513333:3615
    9Vancouver14340740:4514
    10Kings13234437:4414
    11Chicago13413539:3813
    12Nashville14413637:4813
    13San Jose13133642:5311
    14Minnesota13313637:4911
    15St. Louis13402737:5310
    16Calgary14212931:488

