McDavid mezi legendami: dosáhl 1100. bodu v NHL, Oilers ale padli. Hronek nahrával
Kanadská hokejová superstar současnosti se opět přiblížila ke svým slavným předchůdcům. Connor McDavid dvěma asistencemi v nočním utkání na ledě St. Louis dotáhl a také překonal hranici 1100. bodů v NHL. Velký milník ale hatí porážka Oilers 2:3. Naopak se raduje český obránce Filip Hronek, který sedmou nahrávkou v sezoně pomohl Vancouveru k vítězství 5:4 po prodloužení nad Nashvillem.
Mety 1100 bodů v nejlepší hokejové soutěži světa dosáhl kapitán Edmontonu 726 odehraných zápasech. Rychlejší než Connor McDavid byli v dosažení úžasného milníku pouze Mike Bossy (725), Mario Lemieux (550) a Wayne Gretzky (464).
Speciálnímu momentu scházela pouze výhra, přitom k ní Oilers v St. Louis měli blíž jako první. Až do 47. minuty vedli 2:0, pak ale nastala velká chvíle pro talentovaného slovenského útočníka Dalibora Dvorského, jenž v NHL poprvé skóroval. Blues následně za dvě a půl minuty vyrovnali. Jejich obrat ve třetí třetině dokonal v čase 58:37 Pius Suter.
Filip Hronek si sedmou asistenci v ligovém ročníku připsal v čase 14:45, kdy v početní převaze srovnal na 1:1 Evander Kane. Český zadák ho vybídl z modré čáry na pravé straně k ráně bez přípravy, kotouč pak za brankovou čáru doputoval s přispěním teče jednoho z bránících hráčů Predators.
Čtyřiatřicetiletý Kane se střelecky prosadil i ve 44. minutě, kdy vedení Canucks navýšil na 4:2. Jenže domácí Nashville po gólech Michaela Buntinga a Nicka Blankenburga dokázal vyrovnat a poslat zápas do pětiminutového prodloužení.
Dvě sekundy před jeho vypršením rozhodl zápas bekhendovou střelou Boeser, jenž skóroval pošesté v sezoně a stejně jako Kane podruhé v utkání. Vancouveru patří v Západní konferenci NHL desátá příčka s 14 body, Predators mají o bod méně a jsou dvanáctí.
