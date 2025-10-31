Nečekaný kapitán Jágr už zase boduje. Potřebuje pořád hrát, pak nám pomůže, věří kouč
Mít céčko vyšité na dresu? Tomu se Jaromír Jágr vždy vzpíral. Při své úžasné kariéře chtěl mít klid na své jedinečné manévry a nezatěžovat se plněním týmových úkolů. O to víc překvapilo, že se v Pardubicích zjevil jako oficiální lídr družiny Rytířů. Po týdenní pracovní odmlce majitel věku 53 let, 8 měsíců a 16 dnů působil svěžím dojmem, sehrál nejvyvedenější part sezony, dostával se na dostřel i do gólových šancí. Na Dynamo to však nestačilo, domácí ovládli téměř vyprodaný šlágr 20. extraligového kola 8:3.
Jágrův začátek? Ne, to nechcete. Ještě než se člen čtvrté formace s centrem Antonínem Melkou a křídlem Martinem Ryšavým poprvé dostal na led, Kladno už teklo 0:2 po využitých přesilovkách Východočechů. Nebylo odehráno ani pět minut… „Chtěli jsme hrát bez faulů, protože víme, co Pardubice v přesilovkách umí. A dali jsme jim jich asi osm. Od začátku to bylo špatně, domácí rychle rozhodli,“ bědoval kouč David Čermák.
Zatímco v dřívějších partiích nebyl na ikonického hokejistu nejpříjemnější pohled, v Pardubicích byl plnohodnotnou součástkou kladenského souboru. Jágr s céčkem nahradil Miroslava Formana, jenž na poslední chvíli vypadl ze sestavy. Veterán měl dobré momenty, které se hodí v případě 53letého hráče ocenit.
Při jeho pobytu na ledě ve 14. minutě se hosté poprvé dostali do tlaku v ofenzivní zóně, Jágrova formace si aktivitou vykoledovala přesilovku. A na konci jinak nepovedené třetiny se veteránovo komando v převaze prosadilo. V tu dobu se zdálo, že jde jen o kosmetickou úpravu debaklu, ale nebylo tomu tak. Kladno se po první pauze zvedlo. Zlobilo. „Taktiku jsme ale plnili asi jen deset minut ve druhé třetině,“ štvalo Čermáka.
Jakmile Dynamo silou vůle a díky ostražitému Romanu Willovi přežilo kritický nátlak, nadechlo se a vzadu nepozornému a málo důraznému Kladnu nasypalo uklidňující gólové položky. „Willík nás hodně podržel, bylo tam proti nám dost šancí, které chytil a tím nám zachránil zadek,“ uznal význam brankářových zásahů bek Jan Košťálek.
V táboře vítězů jistě uvítali, že se o další góly postaral tzv. druhý sled v podání Matěje Pekaře, Patrika Poulíčka a Libora Hájka, tedy hráči, jejichž prioritou není ofenzivní rejdění. Právě Jágr se ocitl u Pekařova páté rány, což ho štvalo, sám musel cítit, že dohánění deficitu bude rázem o poznání složitější. Právě po Pekařově vydřené brance kladenský vzdor spadl téměř k nule.
Filip Pešán v závěru prokázal čuch na pozitivní gesta, když do šesté přesilovky v utkání výjimečně nasadil bojovníka Patrika Poulíčka nebo Libora Hájka, jenž se zas tak často na tyhle situace nedostává. Na trestné se jednou ocitl i Jágr a také on byl brzy „vysvobozen“ po ráně Miguela Tourignyho na 8:3. Legenda si na hanbě odpočinula pouhých pět sekund, Dynamo využilo čtvrtou převahu z celkových sedmi.
„Začátek byl z naší strany skvělý, využité přesilovky nás nakoply a tenhle moment udal tempo celému zápasu. A jo, bylo to trochu podobné jako startu ligy s Hradcem,“ souhlasil bek Jan Košťálek, jenž celé řádění otevřel. „Minulé dva zápasy jsme si jimi nepomohli, tak jsme rádi, že to proti Kladnu vyšlo,“ pochvaloval si vysoce produktivní bek, jenž se s 18 body (7+11) z 19 partií drží na sedmé příčce extraligové produktivity.
Rytíři musí na pátek rychle zapomenout. Snad až na Jágra, který na řadu pozitivních věcí při pardubickém restartu potřebuje navázat. „Víme, co v Jardovi je. On prostě potřebuje zápasy. Věříme, že se díky nim do toho dostane. Pokud jich odehraje víc v řadě, věříme, že nám ještě pomůže,“ doufá Čermák.
