Hronek dal první gól, ale prohrál. Blümelův debut s porážkou. Dostál předčil Vejmelku

Český obránce Filip Hronek vstřelil svůj první gól v sezoně NHL. Vancouver, za který premiérově v nynějším ročníku chytal krajan Jiří Patera, však v prohrál 5:8 na ledě obhájců Stanley Cupu z Floridy. Boston s Čechy Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a poprvé i Matějem Blümelem nestačil na Carolinu a padl 1:3. Výhru 3:2 po prodloužení slaví v souboji českých gólmanů Lukáš Dostál, který s Anaheimem předčil Utah s Karlem Vejmelkou.

Filip Hronek srovnal ve 44. minutě při početní převaze na 5:5. Trefil se do poloodkryté branky, když ho ke střele vybídl po rychlém přesunu do útočného pásma Max Sasson. Český obránce si připsal 250. bod v kariéře.

Osmadvacetiletý hradecký odchovanec se v NHL střelecky prosadil poprvé od 5. dubna tohoto roku, kdy se radoval z gólu proti Anaheimu. Canucks v tu chvíli dotáhli tříbrankové manko, když prohrávali už 2:5, přitom na začátku utkání vedli 2:0.

Na šestadvacetiletého Pateru letělo 40 střel, ze kterých inkasoval sedm branek. Rodák z Prahy nastoupil do zápasu NHL naposledy 26. března 2024 ještě v dresu Vegas. O výhře Panthers rozhodli v třetí třetině Sam Bennett, Seth Jones a do prázdné branky střelou přes celé kluziště Brad Marchand.

První příležitost v tomto ročníku NHL dostal také Matěj Blümel, který nastoupil ve druhém útoku Bostonu společně se Zachou a odehrál více než 13 minut. Pastrňák měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech -2.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Connor McDavidEdmonton9213021-3
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526197
5.David PastrňákBoston11152621-6
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1312251916
10.Cale MakarColorado619251917

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils18851461:5227
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston21840969:6924
5Detroit19831758:6023
6Montreal19553663:6623
7Rangers20732851:4922
8Columbus19642760:6022
9Islanders19732761:6222
9Ottawa19634664:6522
11Flyers18453651:5121
12Florida19911858:5921
13Washington19812853:4920
14Tampa18722754:5520
15Toronto19622967:7218
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Anaheim19841670:6025
    4Kings20644656:5724
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Utah19732760:5822
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12Vancouver215421067:7720
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

