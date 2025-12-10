Předplatné

LM ONLINE: Real - City 1:2. Schick o poločase stažen ze hry, Arsenal vede

Hráči Manchesteru City se radují z vyrovnávací branky Nica O&#39;Reillyho proti Realu Madrid
Hráči Manchesteru City se radují z vyrovnávací branky Nica O'Reillyho proti Realu MadridZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Patrik Schick v souboji s Danem Burnem z Newcastlu
Richard Rios z Benfiky oslavuje branku proti Neapoli
Julian Brandt z Dortmundu slaví gól do sítě Bodö/Glimt
Rodrygo z Realu Madrid slaví svou trefu proti Manchesteru City
Liga mistrů
Ve středu pokračuje 6. kolo ligové fáze fotbalové Ligy mistrů. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem hostí na svém hřišti anglický Newcastle. Jediný stoprocentní tým soutěže Arsenal hraje na hřišti FC Bruggy, obhájce trofeje Paris St. Germain nastoupil v Bilbau. Ve šlágru kola se proti sobě postavili giganti Real Madrid a Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach621310:137
22Neapol52126:97
23FC Kodaň621310:167
24Juventus513110:106
25Pafos51314:76
26Saint Gilloise62047:156
27Olympiacos61236:135
28Club Brugge51138:134
29Bilbao51134:94
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Ajax61055:183
34Bodo/Glimt50237:112
35Villarreal60154:131
36Kajrat60154:151
  • Osmifinále
  • Play-off

