LM ONLINE: Real - City 1:2. Schick o poločase stažen ze hry, Arsenal vede
Ve středu pokračuje 6. kolo ligové fáze fotbalové Ligy mistrů. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem hostí na svém hřišti anglický Newcastle. Jediný stoprocentní tým soutěže Arsenal hraje na hřišti FC Bruggy, obhájce trofeje Paris St. Germain nastoupil v Bilbau. Ve šlágru kola se proti sobě postavili giganti Real Madrid a Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|24
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|25
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|26
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|27
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|28
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|34
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off