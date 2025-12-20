NHL ONLINE: Pastrňák hostí Hronka s Kämpfem, Rittich proti Buffalu. Chytá i Vladař?
Národní hokejová liga uprostřed víkendu nabízí nálož 13 zápasů. Už od 18.30 nastupuje Philadelphia na hřišti New York Rangers, kde by mohl chytat český gólman Daniel Vladař. V dresu New York Islanders dostává v Buffalu příležitost brankář David Rittich. V noci jde do akce Boston v čele s Davidem Pastrňákem, který čelí krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi z Vancouveru. Anaheim s českou kolonií se proti Columbusu pokouší napravit výprask 3:8 od Dallasu. Hraje také Tomáš Hertl, jenž s Vegas startuje v Calgary. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|28
|31
|59
|34
|43
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|21
|37
|58
|35
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|35
|53
|35
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|31
|48
|35
|11
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|34
|48
|35
|-1
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|15
|30
|45
|34
|33
|7.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|22
|21
|43
|36
|16
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|20
|22
|42
|36
|-2
|10.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|24
|42
|35
|10
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|34
|14
|8
|3
|9
|115:95
|47
|2
Washington
|34
|18
|1
|4
|11
|110:88
|42
|3
Islanders
|35
|13
|6
|3
|13
|103:100
|41
|4
Devils
|35
|13
|7
|1
|14
|101:105
|41
|5
Detroit
|35
|15
|4
|3
|13
|108:115
|41
|6
Boston
|35
|14
|6
|0
|15
|114:109
|40
|6
Flyers
|33
|10
|7
|6
|10
|99:94
|40
|8
Florida
|34
|16
|3
|2
|13
|110:106
|40
|9
Montreal
|34
|11
|7
|4
|12
|110:118
|40
|10
Tampa
|34
|15
|3
|3
|13
|107:90
|39
|11
Rangers
|36
|11
|6
|4
|15
|91:96
|38
|12
Pittsburgh
|33
|13
|1
|9
|10
|103:106
|37
|13
Ottawa
|33
|11
|5
|4
|13
|105:104
|36
|14
Toronto
|33
|11
|4
|5
|13
|105:108
|35
|15
Buffalo
|33
|11
|4
|4
|14
|103:112
|34
|16
Columbus
|34
|7
|7
|6
|14
|102:120
|34
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|34
|23
|2
|7
|2
|136:79
|57
|2
Dallas
|36
|20
|4
|5
|7
|128:96
|53
|3
Minnesota
|35
|15
|6
|5
|9
|109:89
|47
|4
Vegas
|32
|12
|4
|10
|6
|97:92
|42
|5
Anaheim
|35
|12
|8
|2
|13
|124:120
|42
|6
Edmonton
|35
|12
|5
|6
|12
|119:119
|40
|7
Kings
|34
|10
|5
|9
|10
|88:90
|39
|8
Utah
|37
|13
|4
|3
|17
|112:108
|37
|9
San Jose
|35
|9
|8
|3
|15
|105:118
|37
|10
St. Louis
|36
|13
|0
|8
|15
|88:125
|34
|11
Winnipeg
|34
|13
|2
|2
|17
|100:103
|32
|12
Chicago
|34
|12
|1
|6
|15
|94:105
|32
|13
Calgary
|35
|11
|3
|4
|17
|91:105
|32
|14
Vancouver
|34
|10
|4
|3
|17
|96:113
|31
|15
Nashville
|33
|9
|4
|4
|16
|93:115
|30
|16
Seattle Kraken
|32
|7
|5
|6
|14
|79:102
|30