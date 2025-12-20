Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hostí Hronka s Kämpfem, Rittich proti Buffalu. Chytá i Vladař?

NHL
Národní hokejová liga uprostřed víkendu nabízí nálož 13 zápasů. Už od 18.30 nastupuje Philadelphia na hřišti New York Rangers, kde by mohl chytat český gólman Daniel Vladař. V dresu New York Islanders dostává v Buffalu příležitost brankář David Rittich. V noci jde do akce Boston v čele s Davidem Pastrňákem, který čelí krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi z Vancouveru. Anaheim s českou kolonií se proti Columbusu pokouší napravit výprask 3:8 od Dallasu. Hraje také Tomáš Hertl, jenž s Vegas startuje v Calgary. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2831593443
2.Connor McDavidEdmonton213758351
3.Macklin CelebriniSan Jose1835533513
4.Leon DraisaitlEdmonton1731483511
5.Mikko RantanenDallas14344835-1
6.Martin NečasColorado1530453433
7.Connor BedardChicago192544318
8.Jason RobertsonDallas2221433616
9.Wyatt JohnstonDallas20224236-2
10.Leo CarlssonAnaheim1824423510

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3414839115:9547
2Washington34181411110:8842
3Islanders35136313103:10041
4Devils35137114101:10541
5Detroit35154313108:11541
6Boston35146015114:10940
6Flyers3310761099:9440
8Florida34163213110:10640
9Montreal34117412110:11840
10Tampa34153313107:9039
11Rangers3611641591:9638
12Pittsburgh33131910103:10637
13Ottawa33115413105:10436
14Toronto33114513105:10835
15Buffalo33114414103:11234
16Columbus3477614102:12034
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3423272136:7957
    2Dallas3620457128:9653
    3Minnesota3515659109:8947
    4Vegas3212410697:9242
    5Anaheim35128213124:12042
    6Edmonton35125612119:11940
    7Kings3410591088:9039
    8Utah37134317112:10837
    9San Jose3598315105:11837
    10St. Louis3613081588:12534
    11Winnipeg34132217100:10332
    12Chicago3412161594:10532
    13Calgary3511341791:10532
    14Vancouver3410431796:11331
    15Nashville339441693:11530
    16Seattle Kraken327561479:10230

