Kane blízko velkého milníku v NHL. Modano chce být u toho, prožívá to i Patrick III.

Patrick Kane v dresu Detroitu
Pavel Bárta
NHL
Na začátku ledna vstřelil svůj 500. gól v NHL, nyní se Patrick Kane blíží dosažení dalšího velkého milníku své kariéry. V základní části NHL nasbíral 1372 bodů. Jen dva mu scházejí k vyrovnání rekordu Mika Modana (1374), nejproduktivnějšího amerického hráče v historii ligy. Je velká šance, že ho Kane dotáhne během tripu tří zápasů venku, který s Detroit Red Wings začal v noci v Torontu.

Na ledě Maple Leafs vyšel Patrick Kane naprázdno. Ale usmíval se, když mluvil o svém pětiletém synu Patrickovi III., který ho aktivně podporoval a motivoval už během nedávného tažení za 500. trefou v NHL. „Je sranda, že je ve věku, kdy už trochu chápe, o co jde,“ řekl Kane a přiznal, že jeho honba za jubilejním zásahem rezonovala Patrickem III. víc než bodový rekord.

On sám obojí vnímal trochu jinak. Dosažení pětistovky si Kane hodně váží, ale mít nejvíc bodů ze všech amerických hokejistů by pro něj znamenalo ještě víc. „Obojí je dost cool,“ uvedl. „Pět set je samozřejmě meta spojená se střelci. Ale posbírat nejvíc bodů by byl neskutečný úspěch. Když jsem jako kluk vyrůstal v Buffalu, nikdy bych nesnil, že se dostanu do téhle pozice. Mít takovou příležitost je něco fakt úžasného,“ dodal.

Mike Modano v NHL končil kariéru po 1499 zápasech, Kane jich dosud sehrál 1338. Další šanci vyrovnat rekord má už v noci na čtvrtek, navíc v Minnesotě, kde Modano žije. Začínal jako první americká jednička draftu v týmu Minnesota North Stars, s nímž se v roce 1993 přestěhoval do Dallasu. Svou poslední sezonu v NHL strávil v Detroitu. Dnes v Minnesotě sídlí celek Wild.

Vášeň, historie i příběhy

Modano už dřív prohlásil, že právě Kane je hráč, který by mohl jeho rekord překonat, a že udělá všechno, aby mohl být na zápase, v němž by se mu to mohlo podařit. „Říkali mi, že by rád byl u toho. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal Kane.

Todd McLellan je od svého nástupu do funkce hlavního trenéra Red Wings ohromen jeho přístupem. „Jde o jeho vášeň pro hru jako takovou, ale taky, jak chápe hokejovou historii nebo jaké umí vyprávět příběhy, o jeho přínos v kabině. V téhle fázi kariéry by mohl občas vynechat trénink. Pravděpodobně by si to zasloužil. Ale on se mu věnuje s plným nasazením, chce se neustále zlepšovat. Mohl by si ulevit, ale takhle se rozhodl. Potom začne zápas a touží být pořád v akci, být celou dobu na hřišti, než přijde čas představení. Je velkým přínosem pro náš tým na ledě i mimo něj,“ líčil trenér.

Kaneův 500. gól a rozlučka se Sergejem Fjodorovem se v Detroitu v posledních týdnech postaraly o výjimečné večery a zvýšily nadšení kolem týmu. Red Wings tyhle události nabily energií. Podobně jako v minulé sezoně Washington Capitals, když Alexander Ovečkin doháněl Wayna Gretzkyho na pozici nejlepšího střelce NHL všech dob.

„Vyřazení Fjodorovova dresu a všechno, co se dělo kolem Kanera, bylo úžasné. Naše publikum to vtáhne do hry, kluci vědí, co se děje,“ liboval si útočník Andrew Copp. „Nevím, jestli to pomáhá taky vyhrávat zápasy. Ale určitě nás to nabíjí a udržuje jistou dynamiku. Zejména v lednu, kdy máme nabitý program a hrajeme tolik zápasů, nám to pomáhá všechno zvládnout. A když se vyhrává, pomáhá to všem,“ dodal.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa48256413170:12166
2Carolina50229415173:14566
3Detroit512110416159:15466
4Montreal501810715172:16763
5Pittsburgh492041114160:14859
6Buffalo49216517163:15359
7Islanders50189518146:14159
8Boston50217220166:15658
9Toronto50177917166:16657
10Flyers49167917147:15555
11Washington51213621162:15254
12Devils50179222131:15154
13Ottawa49185719163:16453
14Florida48223320146:16053
15Columbus49139720149:16451
16Rangers51147624138:15948
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4831395191:11477
    2Dallas50244913169:14165
    3Minnesota51199914164:14765
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton51205818171:16058
    6Utah50197420158:13956
    7Anaheim501511321165:17655
    8Kings491371316129:13953
    9Seattle Kraken49166918137:14853
    10San Jose491411321153:17353
    11Nashville49167422141:16650
    12Chicago49164722135:15447
    13Calgary50174524128:14947
    14Winnipeg49182623147:15146
    15St. Louis50181823121:17146
    16Vancouver50116528133:18339

