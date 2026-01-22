Kane blízko velkého milníku v NHL. Modano chce být u toho, prožívá to i Patrick III.
Na začátku ledna vstřelil svůj 500. gól v NHL, nyní se Patrick Kane blíží dosažení dalšího velkého milníku své kariéry. V základní části NHL nasbíral 1372 bodů. Jen dva mu scházejí k vyrovnání rekordu Mika Modana (1374), nejproduktivnějšího amerického hráče v historii ligy. Je velká šance, že ho Kane dotáhne během tripu tří zápasů venku, který s Detroit Red Wings začal v noci v Torontu.
Na ledě Maple Leafs vyšel Patrick Kane naprázdno. Ale usmíval se, když mluvil o svém pětiletém synu Patrickovi III., který ho aktivně podporoval a motivoval už během nedávného tažení za 500. trefou v NHL. „Je sranda, že je ve věku, kdy už trochu chápe, o co jde,“ řekl Kane a přiznal, že jeho honba za jubilejním zásahem rezonovala Patrickem III. víc než bodový rekord.
On sám obojí vnímal trochu jinak. Dosažení pětistovky si Kane hodně váží, ale mít nejvíc bodů ze všech amerických hokejistů by pro něj znamenalo ještě víc. „Obojí je dost cool,“ uvedl. „Pět set je samozřejmě meta spojená se střelci. Ale posbírat nejvíc bodů by byl neskutečný úspěch. Když jsem jako kluk vyrůstal v Buffalu, nikdy bych nesnil, že se dostanu do téhle pozice. Mít takovou příležitost je něco fakt úžasného,“ dodal.
Mike Modano v NHL končil kariéru po 1499 zápasech, Kane jich dosud sehrál 1338. Další šanci vyrovnat rekord má už v noci na čtvrtek, navíc v Minnesotě, kde Modano žije. Začínal jako první americká jednička draftu v týmu Minnesota North Stars, s nímž se v roce 1993 přestěhoval do Dallasu. Svou poslední sezonu v NHL strávil v Detroitu. Dnes v Minnesotě sídlí celek Wild.
Vášeň, historie i příběhy
Modano už dřív prohlásil, že právě Kane je hráč, který by mohl jeho rekord překonat, a že udělá všechno, aby mohl být na zápase, v němž by se mu to mohlo podařit. „Říkali mi, že by rád byl u toho. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal Kane.
Todd McLellan je od svého nástupu do funkce hlavního trenéra Red Wings ohromen jeho přístupem. „Jde o jeho vášeň pro hru jako takovou, ale taky, jak chápe hokejovou historii nebo jaké umí vyprávět příběhy, o jeho přínos v kabině. V téhle fázi kariéry by mohl občas vynechat trénink. Pravděpodobně by si to zasloužil. Ale on se mu věnuje s plným nasazením, chce se neustále zlepšovat. Mohl by si ulevit, ale takhle se rozhodl. Potom začne zápas a touží být pořád v akci, být celou dobu na hřišti, než přijde čas představení. Je velkým přínosem pro náš tým na ledě i mimo něj,“ líčil trenér.
Kaneův 500. gól a rozlučka se Sergejem Fjodorovem se v Detroitu v posledních týdnech postaraly o výjimečné večery a zvýšily nadšení kolem týmu. Red Wings tyhle události nabily energií. Podobně jako v minulé sezoně Washington Capitals, když Alexander Ovečkin doháněl Wayna Gretzkyho na pozici nejlepšího střelce NHL všech dob.
„Vyřazení Fjodorovova dresu a všechno, co se dělo kolem Kanera, bylo úžasné. Naše publikum to vtáhne do hry, kluci vědí, co se děje,“ liboval si útočník Andrew Copp. „Nevím, jestli to pomáhá taky vyhrávat zápasy. Ale určitě nás to nabíjí a udržuje jistou dynamiku. Zejména v lednu, kdy máme nabitý program a hrajeme tolik zápasů, nám to pomáhá všechno zvládnout. A když se vyhrává, pomáhá to všem,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|48
|25
|6
|4
|13
|170:121
|66
|2
Carolina
|50
|22
|9
|4
|15
|173:145
|66
|3
Detroit
|51
|21
|10
|4
|16
|159:154
|66
|4
Montreal
|50
|18
|10
|7
|15
|172:167
|63
|5
Pittsburgh
|49
|20
|4
|11
|14
|160:148
|59
|6
Buffalo
|49
|21
|6
|5
|17
|163:153
|59
|7
Islanders
|50
|18
|9
|5
|18
|146:141
|59
|8
Boston
|50
|21
|7
|2
|20
|166:156
|58
|9
Toronto
|50
|17
|7
|9
|17
|166:166
|57
|10
Flyers
|49
|16
|7
|9
|17
|147:155
|55
|11
Washington
|51
|21
|3
|6
|21
|162:152
|54
|12
Devils
|50
|17
|9
|2
|22
|131:151
|54
|13
Ottawa
|49
|18
|5
|7
|19
|163:164
|53
|14
Florida
|48
|22
|3
|3
|20
|146:160
|53
|15
Columbus
|49
|13
|9
|7
|20
|149:164
|51
|16
Rangers
|51
|14
|7
|6
|24
|138:159
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|48
|31
|3
|9
|5
|191:114
|77
|2
Dallas
|50
|24
|4
|9
|13
|169:141
|65
|3
Minnesota
|51
|19
|9
|9
|14
|164:147
|65
|4
Vegas
|48
|17
|7
|12
|12
|161:147
|60
|5
Edmonton
|51
|20
|5
|8
|18
|171:160
|58
|6
Utah
|50
|19
|7
|4
|20
|158:139
|56
|7
Anaheim
|50
|15
|11
|3
|21
|165:176
|55
|8
Kings
|49
|13
|7
|13
|16
|129:139
|53
|9
Seattle Kraken
|49
|16
|6
|9
|18
|137:148
|53
|10
San Jose
|49
|14
|11
|3
|21
|153:173
|53
|11
Nashville
|49
|16
|7
|4
|22
|141:166
|50
|12
Chicago
|49
|16
|4
|7
|22
|135:154
|47
|13
Calgary
|50
|17
|4
|5
|24
|128:149
|47
|14
Winnipeg
|49
|18
|2
|6
|23
|147:151
|46
|15
St. Louis
|50
|18
|1
|8
|23
|121:171
|46
|16
Vancouver
|50
|11
|6
|5
|28
|133:183
|39