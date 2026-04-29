Pastrňák odmítl konec sezony! Rozhodl o výhře Bostonu, Dostál brzo střídal
Český útočník David Pastrňák gólem v prodloužení zařídil hokejistům Bostonu výhru 2:1 nad Buffalem a pomohl snížit stav série prvního kola play off NHL na 2:3 na zápasy. Pátý duel série s Edmontonem nevyšel brankáři Anaheimu Lukáši Dostálovi. Český gólman po třech inkasovaných brankách během deseti minut střídal. Minnesota porazila Dallas na jeho ledě 4:2 a vede v sérii 3:2.
Boston, který v Buffalu odvracel konec sezony, od čtvrté minuty prohrával. Ve druhé třetině ale zásluhou Eliase Lindholma vyrovnal a zápas za stavu 1:1 dovedl do prodloužení.
V něm po necelých deseti minutách rozhodl nejproduktivnější hráč týmu Pastrňák, který v samostatném úniku vymíchal brankáře Alexe Lyona a svým šestým bodem v play off vrátil sérii do Bostonu.
„To zakončení bylo krásné, ale jestli bylo něco výjimečné, tak jeho přechod do útočného pásma. Načasovat to tak, aby se vyhnul ofsajdu, nebylo vůbec jednoduché, ale dokázal to stejně, jako už mnohokrát. Je to věc, ve které prakticky nechybuje,“ vyzdvihl Pastrňáka trenér Bostonu Marco Sturm.
Sousedská chemie
Gól českému střelci připravil skvělou nahrávkou Hampus Lindholm. „Jsme sousedé, asi to byla sousedská chemie,“ smál se Pastrňák. „Byla to skvělá nahrávka. Prokázal fantastický přehled ve hře, věřil jsem tomu, že mě najde,“ dodal Pastrňák s vážnější tváří.
Rodák z Havířova potvrdil, že je mužem klíčových okamžiků. Jako první hráč Bostonu v historii vstřelil v prodloužení druhý gól, kterým přímo odvrátil konec Bruins v sezoně. Se 41 góly v play off se posunul na sedmé místo v klubové historii.
Boston vítězstvím odpověděl na vysokou prohru 1:6 z domácího duelu číslo čtyři. „Dneska to bylo výrazně lepší. Ukázali jsme svou pravou tvář. Inkasovali jsme jediný gól, skvěle odbránili oslabení a došli jsme si pro výhru,“ řekl Sturm.
Draisaitl vyhnal Dostála
Edmonton na domácím ledě čelil vyřazení a od začátku dal jasně najevo, že sezonu ještě končit nechce. V čase 10:13 zvýšil Leon Draisaitl už na 3:0 a vyhnal z branky Dostála.
Český brankář inkasoval třikrát z devíti střel a zápas dochytal Ville Husso. Fin ve zbytku utkání dostal gól jen od Draisaitla, Anaheim se ale do zápasu nevrátil. Jedinou branku Ducks vstřelil Alexander Killorn.
Minnesota rozhodla zápas v Dallasu na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy vstřelila dvě branky a odskočila do trháku, který už domácí nedotáhli. Stars zásluhou Jasona Robertsona snížili, Kirill Kaprizov ale gólem do prázdné branky zpečetil vítězství Wild.