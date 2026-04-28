Jako první osobně nepřevzal Oscara, pro herce byl víc Stanley Cup v televizi
Ocenění za skvělou práci je vždycky úžasné. Tahle slova jednou pronesl herec George C. Scott v pořadu 60 Minutes, ačkoli v roce 1971 sám nešel na vyhlášení Oscarů. Místo něj sledoval šestý duel čtvrtfinále Stanley Cupu mezi New York Rangers a Torontem. „Odmítl jsem účast na televizní show, kde všechny vystavují jak na přehlídce,“ komentoval svou nepřítomnost.
Scott byl na cenu Akademie navržen celkem čtyřikrát. V roce 1971 to bylo potřetí, a sice za ztvárnění hlavní role ve filmu Generál Patton. Místo dvouhodinového udílení cen filmové Akademie zvolil jinou přehlídku. Díval se na hokejový zápas. Zatímco Scottovi hvězdní kolegové z branže zaplnili Dorothy Chandler Pavilion v Los Angeles při 98. udílení Cen Akademie, on se 4000 kilometrů odtud díval na své farmě v South Salemu ve státě New York na televizi a fandil. Nejspíš Rangers z jeho domovského státu. V sérii vedli 3:2 na zápasy a v torontské Maple Leafs Garden si po vítězství 2:1 v prodloužení zajistili postup.
V Kanadě se vypráví trochu otrlý vtip. Sedmé finále série play off, narvaná aréna. Až na jedno místo. „Takový zápas, vyprodáno a někdo nepřijde,“ diví se fanoušek vedle opuštěné sedačky. „Víte, ten lístek jsem kupoval já manželce. Jenže umřela,“ řekne pán vedle něj. „Aha, tak to je smutné. Upřímnou soustrast. Proč jste ale nevzal někoho jiného?“ ptá se divák. „Všichni ostatní jsou dnes na pohřbu,“ slyší odpověď.
Stanley Cup, nic většího neexistuje. George C. Scott v životopisném snímku skvěle ztvárnil temperamentního generála, který za druhé světové války vedl klíčové tažení americké armády Evropou. Vojevůdce dokonale vystihl i díky společným vlastnostem, zejména tvrdohlavosti. Navzdory pokynům filmové Akademie odmítl jakékoli nominace a na ceremoniál se nedostavil.
Tátovi byl Oscar jedno
Scottova tehdejší žena Colleen Dewhurstová pocházela z Montrealu a její otec byl špičkovým sportovcem v Ottawě. Ačkoli byla Kanaďanka, místo přenosu play off s dětmi sledovala ve vedlejší místnosti předávání Oscarů a fandila svému nominovanému manželovi, i když ten se o ceremoniál nezajímal. Jakmile Goldie Hawnová otevřela obálku a nevěřícně přečetla Scottovo jméno, rodina propukla v jásot.
„Když táta vyhrál, všichni jsme začali křičet a běželi do jeho pokoje,“ vyprávěl Scottův syn Campbell. „Táta zjevně tvrdě spal. Prostě mu to bylo jedno.“ Podle jedné verze mu synové předali náhražku Oscara: sošku Abrahama Lincolna s vyrytým nápisem „Všemohoucí Bože, svobodný, konečně svobodný.“
„Pokrčil rameny a řekl, že když jsme ho vzbudili, může si klidně dokoukat zápas,“ líčil Campbell. Utkání začínalo v osm večer, předávání Oscarů vzhledem k časovému posunu o dvě hodiny později. Obě události se částečně překrývaly. Bob Nevin z Rangers však rozhodl prodloužení dávno předtím, než byl v soutěži o ceny Akademie prohlášen za vítěze Scott a Oscara za nepřítomného herce převzal producent filmu.
Marlon Brando v roce 1973 odmítl převzít sošku na protest proti způsobu, jakým Hollywood zobrazuje ve filmech původní obyvatele Ameriky. Scott však byl první ze všech. V době slavnostního vyhlášení podřimoval v dozvuku vítězství New York Rangers. Stanley Cupem nepohrdl žádný hokejista. Pouze v roce 1893 bojkotoval Montreal Hockey Club inaugurační ceremoniál. Tehdy se ještě Pohár uděloval amatérským celkům. To je však úplně jiný příběh.