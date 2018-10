Kaut si pomalu zvyká na AHL: Máme ještě lepší fanoušky než v Česku

Problém se srdeční funkcí se u Kauta objevil při červnové lékařské prohlídce před fyzickými testy adeptů na NHL v Buffalu. Tam mu bylo také oznámeno, že ho čeká operace a že ji bude následovat dvouměsíční odpočinek. Jedna zpráva horší, než druhá.

Operace následně proběhla dobře, ale protože přišla značně nevhod, navíc v termínu, který může významně rozhodovat o jeho kariéře, cloumala s mladým hokejistou nervozita. Vedení Colorada Avalanche se ale rozhodlo nehledět na zdravotní trable a z šestnáctého místa přesto po Kautovi sahlo.

„Bylo to úžasné. Byl jsem vážně šťastný a také trochu překvapený," řekl pro AHL.com útočník o tom, jaké zažíval pocity, když z úst Joe Sakica zaznělo jeho jméno.

Na podzim se pak odchovanec Ždáru nad Sázavou podíval také do kempu prvního týmu, ale vedení mužstva ho v závěru září odeslalo na farmu do téměř osmdesátitisícového města Loveland, kde hrají zápasy AHL místní Eagles.

„Cítím se tu dobře a myslím, že to pro mě byl ideální krok," řekl forvard, který v týmu potkal také o devět let staršího brankáře Pavla Francouze, který je v zámoří také nováčkem a oba bojují o svou šanci na výslunní. I když každý v jiné pozici.

Martin Kaut a Pavel Francouz na společné fotografii • Foto Instagram.com

„Je to příjemné mít tu Frankieho. Poprvé jsme se potkali na jaře v národním týmu, je to pohodový chlapík do nepohody, takže jsem za něj opravdu rád," vysvětluje Kaut.

Ze dvou Čechů se tak rychle stali přátelé, tráví spolu plno času i mimo led a zvykli si na ostré tenisové bitvy. Všechno je přece jednodušší, když si v cizině dva mohou popovídat svou rodnou řečí...

Co také oba dva těší je výtečná fanouškovská základna týmu Eagles. V Lovelandu se totiž fandí nahlas. „Jsou úžasní. Už v Česku jsem zažil báječné fanoušky, ale tihle jsou ještě lepší," říká Kaut, který je zvyklý na kvalitní ryk z Pardubic.

Na ten z haly Avalanche si asi ještě chvilku počká, ale je jasné, že ze všech, co zná, by měl být nejsladší.