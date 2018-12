Točení za vlasy i řezání holí. Bývalý gólman odkryl šikanu mezi juniory

Muncemu bylo v sezoně 2002/03 teprve sedmnáct let, ale už stihl udělat dojem. Sezonu tenkrát kanadský brankář zakončil s pátou nejlepší procentuální úspěšností v celé lize a s osmým nejlepším brankovým průměrem. Nicméně zdaleka všechno nebylo tak růžové. Spíš naopak.

Šikana ostatních byla tehdy prakticky na denním pořádku a majitel zlaté medaile z šampionátu do 18 let z téhož roku ji pravidelně musel v šatně pozorovat. A bohužel si ji zažil i na vlastní kůži.

„Vždyť tohle jsou přece vaši přátelé, mají pro vás být něco jako rodina," svěřil se stanici CBC Munce, který se zároveň přiznal, že tehdy často myslel na sebevraždu.

Teď třiatřicetiletý Munce vzpomíná na to, že terčem starších spoluhráčů býval dlouhovlasý Carcillo. Ten se prý často dělil s ostatními o žvýkačky a jeden z nich jich chtěl ještě víc. Mladého parťáka tak chytil za vlasy a točil s ním po šatně a pak mu žvýkačky sebral.

„Spoustu věcí bylo vážně za hranou," vzpomíná na roky staré události. Co ještě mu přišlo na mysl?

Například situace, kdy jeden z hráčů pózoval jako Adolf Hitler, a to jen proto, aby dohnal k slzám jiného, jenž byl žid. Nebo když byl další mladý hokejista donucen použít silně chladící a hřejivý krém na svůj penis...

Jedno horší než druhé, tak proč se o tom neví? V hokejové komunitě se zkrátka tehdy o podobných věcech mlčelo. Carcillo a Munce jen přibližují příběhy, které člověka děsí a mohly být navíc mnohem horší. Další specialitou prý bylo bití odřezanou brankářskou holí.

Jeden z šikanátorů například k tehdy hubenému Muncemu přikráčel, přehnul ho přes koleno a hokejou ho seřezal. A ne pouze jeho. „Když jste se tomu chtěli vyhnout, opakovalo se to znovu," řekl Munce a dodal, že situace byla běžná před a po zápase.

Že ho čeká těžký ročník asi musel tušit od začátku, už na nováčkovské party došlo na bití hokejkou. Proč? Munce nechtěl pít alkohol. Pro zbytek večera se pak před "veterány" v šatně pro jistotu schovával za gaučem. Společně s Carcillem se pak v kabině podporovali, ale nebylo to nic snandého.

„Šlo o ponižování na denní bázi," řekl Munce, který byl draftovaný do NHL ve 3. kole v roce 2003, ale nejlepší ligu světa si nikdy nezahrál a nejvýše to dotáhl do AHL. Jeho příběhy potvrdili i další spoluhráči a hokejisté, kterých se konstantní šikana týkala.

„Duševně mě to zničilo," řekl Charles Amodeo. „Neustále nás ponižovali a přitom k tomu nebyl žádný důvod. Jen si dokazovali svoje postavení v kabině. A jakmile jsme cekli, seděli jsme okamžitě v autobuse na cestě domů," vysvětlil.

Navíc to nebylo o tom, že by mladíci jen mlčeli a nechali si všechno líbit. Byly situace, které se svým okolím řešili, ale to co vylezlo ven, se opatrně zase zametlo pod koberec. Tak si na to například pamatuje Dave Pszenyczny.

„Bylo takové pravidlo, že co se stane v kabině, to tam taky zůstane. Ale tohle se dělo všude! V autobuse, na oslavách, prostě kdekoliv," řekl s tím, že duševní násilí bylo na denním pořádku.

Podle Carcilla o událostech věděl také trenér Jeff Perry, ten ale všechno minulý týden v rozhovoru pro Blackburn News popřel. „Nemonitorujeme veškeré dění v kabině, navíc není možné, abychom všechno sami viděli," řekl nyní sedmačtyřicetiletý Perry.

Kultura v kabině i týmech už se v OHL rapidně změnila. Samo vedení soutěže si dává velký pozor, aby k podobným situacím nedocházelo...