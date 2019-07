Kaše vyhlíží NHL: Praha je můj sen! Popsal dění na farmě i péči Flyers | iSport.cz

Během rozhovoru se usmál nad představou, že kdyby to vážně vyšlo, musel by ho o rok a půl starší sourozenec založit, aby byl schopen obstarat lístky všem. Stříbrnému medailistovi z osmnáctek 2014 a účastníkovi tří šampionátů dvacetiletých však pražská mise zatím zní jako sci-fi. Nejprve přijde nováčkovský kemp, v září následně ten hlavní Flyers. Minulou sezonu strávil David Kaše v jejich farmářském celku Lehigh Valley Phantoms v AHL. Jenže zatímco loni se po operaci ramene musel omezovat, tentokrát chce do přípravy skočit se vší parádou.



Už za sebou máte development kemp nadějí, jaké jste si z něj odnesl dojmy?

„Bylo to docela dobrý. Taky jsem tam byl ze všech nejstarší.“



Ve dvaadvaceti letech?

„Jo. Jinak ale musím říct, že se proti tomu minulému kemp dost změnil. Probíhal spíš takovou zábavnější formou, nebyla to jen samá tvrdá práce jako předtím. I zápas jsme si zahráli, ovšem nic extra, nechodilo se tolik do těla nebo tak.“



Už jste začal sám trénovat na novou sezonu?

„Minulý rok jsem neměl žádnou letní přípravu, s týmem jsme pak navíc skončili už po základní části a nehráli play off. Takže jsem se tentokrát začal připravovat trochu s předstihem. Od konce května, s kondičním trenérem Chomutova Petrem Švehlou.“



Co říkáte tomu, kam to v Chomutově dospělo?

„Těžko se mi to hodnotí. Byly tam problémy, které trvají už delší dobu. Je to škoda. Myslím, že teď Chomutov potřebuje nový náboj, restart. Nakopnout. Doufám, že jim to vyjde. Hrál jsem tady, to víte, že mi to není jedno, i když už vlastně patřím jinam.“



Bratr Ondřej už trénuje s vámi?

„Taky se připojil, pustili jsme se do toho, každý den jedeme naplno. Po zranění má ještě nějaká omezení, rehabilituje, ale už makáme spolu. Na led se chystám začátkem srpna, kemp Flyers bude v září. Nejprve poletím na