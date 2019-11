Nová výzva pro Rolinka? Trénuje s Vrchlabím, pro návrat se rozhoduje | iSport.cz

Tomáš Rolinek po hořkém konci v Pardubicích trénuje s druholigovým Vrchlabím. O zapojení do hry se prý rozhodne v nejbližších dnech • Jaroslav Legner (Sport)

Kapitán posledních českých mistrů světa zřejmě našel svojí příští štaci. Více jak měsíc poté, co ostřílený útočník Tomáš Rolinek po neshodách s vedením skončil v Pardubicích, se snaží vrátit do hokeje. Devětatřicetiletý matador se připravuje s druholigovým Vrchlabím. Zda si bývalý tahoun Dynama zahraje za severočeský klub, se rozhodne v nejbližších dnech.

Už nyní budí Vrchlabí na své poměry silný respekt. Za mužstvo hrající třetí nejvyšší soutěž pravidelně nastupuje někdejší tahoun Hradce Králové Jaroslav Bednář, legenda Sparty Jan Hlaváč či obávaný kanonýr Petr Sýkora, který by s Tomášem Rolinkem jistě rád obnovil spolupráci z Pardubic.

Příchodem někdejšího reprezentanta by mužstvo sídlící u vstupní brány do Krkonoš získalo další zvučné jméno k útoku na Chance ligu. "Od úterý s námi trénuje Tomáš Rolinek. Hledá svoji chuť do hokeje, takže jsme dohodnuti, že se v nejbližších dnech dohodneme, zda vůbec bude pokračovat v hokejové kariéře," oznámilo vedení vrchlabského klubu na sociálních sítích.

Není překvapením, že zkušený forvard stále hledá správnou motivaci k návratu na led. Nepříjemný odchod z Pardubic nesl dost těžce. V klubu svého srdce chtěl Rolinek zakončit úspěšnou kariéru, místo toho z něj byl vyštván. K hořkému konci se schylovalo již na startu nynější sezony. Dostal se do konfliktu s tehdejším koučem Dynama Ladislavem Lubinou, který ho poslal na tribunu.

Problém se však nevyřešil ani po trenérově konci, kdy Rolinek nenašel společnou řeč s šéfem Dynama Martinem Sýkorou. Oblíbenec pardubických fanoušků se tedy rozhodl pro rozvázání kontraktu s východočeským klubem. Prostřednictvvím facebooku své manželky se o celé kauze vyjádřil na videu. (článek s Rolinkovým vyjádřením čtěte ZDE<<<).

