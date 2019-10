Kverka: Už v létě jsem tušil, že mezi Rolinkem a Lubinou jsou problémy | iSport.cz

Kverka přiznal, že neshody mezi Rolinkem a trenérem Ladislavem Lubinou vycítil hned zkraje po svém příchodu. „Už v létě jsem tušil a věděl, že tam určité problémy mezi nimi jsou,“ uvedl Kverka, který se sportovním manažerem Dynama stal až v půlce května.

„Přijdete jako nový a nemůžete hned po dvou, třech dnech dělat nějaké velké změny a kotrmelce. Spíš jsem situaci sledoval. Myslel jsem si, že by se to mohlo vyklidnit. Bohužel se to neuklidnilo a dopadlo to tak, jak to padlo,“ dodal.

Nepříjemnou situaci řešil navenek především generální ředitel Martin Sýkora, Kverka zůstával v ústraní. „Pochopitelně jsme to řešili na klubu v širším kruhu. Martin si komunikaci vzal na sebe, tak nebylo potřeba, aby do toho mluvilo více lidí,“ řekl Kverka.

Kverka nechtěl nijak shodit práci Ladislava Lubiny, který byl po neuspokojivých výsledcích v úvodu sezony odvolán. „Pracoval na sto procent, bral to spíš z pozice malinko větší síly. Myslím si, že mužstvo je od Ládi z léta velmi dobře připravené,“ zmínil Kverka.

Do pozice hlavního kouče Dynama se posunul Radek Bělohlav. „Je spíš opačný typ, spíš je to o větších pochvalách, než to bylo i Ládi,“ doplnil bývalý dlouholetý manažer Karlových Varů.

Jak Rolinkův konec v Dynamu prožívala kabina? A co Kverka říká na výstupy Martina Sýkory na twitteru? Podívejte se ve VIDEU >>>

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 12 6 1 1 4 46:35 21 2. Kometa Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 11 5 2 1 3 34:25 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 11 5 1 1 4 36:33 18 8. Mountfield HK 11 6 0 0 5 32:32 18 9. Vítkovice 12 4 1 2 5 29:39 16 10. Olomouc 11 3 1 2 5 20:29 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Dynamo 11 4 0 0 7 26:33 12 13. Litvínov 11 3 0 2 6 28:35 11 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6

