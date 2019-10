Rolinek končí v Pardubicích: Lubina mě nařkl, že ho chci odstřelit | iSport.cz

Odebírejte iSport PODCAST:

„S Tomášem a jeho agentem jsme řešili návrat do týmu. Nicméně přišlo z jeho strany rozhodnutí ukončit kontrakt. Děkuji mu za odvedenou práci pro klub, a přeji mu, aby se mu v budoucnosti dařilo,” uvedl na klubovém webu sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

Tomáš Rolinek vstupoval do sezony jako kapitán Dynama, po dvou zápasech byl ale posazen na tribunu. Kolovaly zvěsti o konfliktu s koučem Lubinou, asistent trenéra mluvil o zranění a GM Martin Sýkora pak vše klasifikoval jako motivaci pro zbytek týmu.

Od té doby se nicméně Rolinek na ledě neobjevil a teď přišel definitivní konec.

Vyjádření Tomáše Rolinka o konci v Pardubicích

„Ahoj, chtěl bych uvést pár věcí na pravou míru, co stojí za mým koncem v Dynamu. Rojí se spousta fám, spekulací, lží… Když jsem byl vyřazený mimo sestavu před zápasem v Litvínově, což byl pátek, tak mi víceméně nikdo nic nevysvětlil. Čtyři dny se se mnou nikdo nebavil, byl jsem jako páté kolo u vozu. V úterý jsem poprosil Martina Sýkoru (generální ředitel), ať mi sjedná schůzku s ním a s trenérem Lubinou. Tam jsem se od trenéra dozvěděl, že prý zbrojím proti němu, že schválně prohráváme, že chci odstřelit trenéra. S tím jsem já hrubě nesouhlasil a odmítl jsem pod trenérem trénovat a hrát. Natočil jsem krátké video, kterým jsem chtěl klukům dát klid, že léčím zranění, a pak se vrátím. Šest nejstarších kluků jsem o tom informoval, aby kabina věděla, co se děje...

Pak jsem nějak začal trénovat, čtyři dny jsem byl na ledě, trenér Lubina skončil. Říkal jsem si, že se spousta věcí změní, že se dostanu do sestavy a budu moct bojovat za Dynamo. To se nestalo. V nedělním utkání proti Kladnu jsem nebyl v sestavě, v pondělí jsem opět nebyl v sestavě, byl jsem v páté lajně. Takže ty nervy... Už jsem toho měl samozřejmě dost. Požádal jsem tedy vedení, ať mi rozváže kontrakt, protože za tu dobu mi nikdo nic nevysvětlil. Nikdo se se mnou nebavil kromě toho jednoho rozhovoru, který jsem inicioval. Tak jsem rozvázal kontrakt v Dynamu, přeji mu všechno nejlepší, ať to zvládnou, ať si uhrají body a hlavně ať Dynamo žije dál. Nejde vůbec o mě, jde o Dynamo a doufám, že nepoloží nic a bude tady pořád. Hodně štěstí fanouškům, hráčům, Dynamu.“