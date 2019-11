Červenka se pere se zády, ale září. Co soused Federer a Slavia vs. Messi? | iSport.cz

V minulé sezoně ho postihla plicní embolie, z té se naštěstí dostal. Ovšem pak přišla bolest třísel, naposledy zad. Takže zatím stihl Roman Červenka odehrát v ročníku švýcarské NLA pouze osm utkání, celý říjen a část listopadu promarodil. Naskočil až v sobotu. „Nějak se to navalilo, ale musím bojovat,“ hlásí mistr světa z Německa z roku 2010.

Podle hlasu je patrné, že i když máte v průměru dva body na zápas, nejste v ideálním rozpoložení…

„To tedy ne. Nějak už zvládám hrát, ale není to stoprocentní. I na psychiku je to náročný.“

Trenérům nic neříkám

Neříkáte si, že si toho v poslední době vyžíráte až moc?

„Docela jo. Začalo to tím, že jsem si udělal nějaké trhlinky v třísle při tréninku. Když jsem potom naskočil, druhý den jsem si zablokoval záda. No a od té doby mě to bolí. Pokud jde o tříslo, chci věřit tomu, že to byla náhoda, nikdy jsem s tím v minulosti potíže neměl. To se holt někdy stane. Ale ta záda jsou horší… Opakuje se to.“

Hýbnul jste si s nimi?

„Vzniklo to blbým pohybem, ale bylo tam něco nastřádaného už z minula. Není to v pořádku, budu s tím muset něco dělat. Musím být hodně opatrný. A věřit, že to bude dobrý.“

Je vidět, že jste z toho přepadlý.

„Blbé je, že nevím, jaká je hlavní příčina. Není to zas tak hrozné, aby se to muselo řešit nějakým operačním zákrokem, ale nevím, jak tomu zabránit. Z čeho bolest vzniká. Takže to je nepříjemný. Snažím se hrát i s tím, ale stoprocentní to není.“

Takže nastupujete pod prášky?

„Ano. Ale tohle bych nechtěl víc rozebírat…“

Vedení klubu oceňuje, že hrajete i s takovým sebezapřením?

„Já už to radši nikomu neříkám. Nevypadalo by to dobře, přeci jenom něco ode mě očekávají.