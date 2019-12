Adamský o Spengler Cupu: Možná i díky němu jsme získali titul | iSport.cz

Přesun z Prahy zpátky domů. Krátké volno, Štědrý den, a už zase zpátky do práce. Hokejisty Třince čeká prestižní Spengler Cup, na který odlétají pětadvacátého prosince. „Dárky si užijeme v letadle,“ reaguje s nadhledem kapitán Martin Adamský. V akci v Davosu vidí pozitiva. A má za to, že právě pobyt ve vysoké nadmořské výšce Ocelářům pak pomohl i k extraligovému titulu.

Potřetí v řadě prohráli úřadující mistři se Spartou. V neděli to bylo 2:3, závěrečný finiš nestačil. „Ale neřekl bych, že bychom hráli nějak špatně,“ reagoval třinecký matador, dvojnásobný extraligový šampion právě s Oceláři.

S pražským týmem jste prohráli i potřetí v sezoně, má to nějakou příčinu, nebo je to jenom shoda okolností?

„To je náhoda, že to takhle vyšlo zrovna s ní.“

Nemáte pocit, že výkony týmu nejsou po reprezentační pauze stoprocentní?

„To bych neřekl, do každého zápasu jdeme naplno. Sparta dala dva góly po odrazech, ale na to se historie neptá. Vyhrála o gól, ale neřekl bych, že bychom hráli nějak špatně.“

Navíc vás brzdí početná marodka, že?

„Kluci jsou dobití, bohužel hokej bolí. Ale není tam naštěstí žádné velké zranění, takže snad v Davosu budeme v kompletní sestavě.“

Jak probíhá komunikace s koučem Václavem Varaďou, který má teď povinnosti u reprezentační dvacítky?

„Žádný problém není, poslední tři zápasy už jsme hráli bez něj. Určitě spolu s ostatními trenéry mluví, je na nich, co si mezi sebou řeknou.“

Vnímáte podvědomě, že na střídačce není?

„Vůbec to není znát. My jsme profesionálové, nemůžeme koukat, jestli tady Venca je, nebo není. My jsme šli do všech zápasů naplno, i když se nám tolik nepovedly, tak třeba proti Spartě jsme se nemuseli za nic stydět.“

Jak se těšíte na Spengler Cup?

„Pro mě je to super, na konci kariéry si tohle zahrát. Pro každého je čest nastoupit proti Kanadě i dalším velikánům. Můžeme to jenom doporučit.“

Už máte zkušenost z loňska, takže i teď si užijete celkově atmosféru turnaje?

„Můj osobní názor je, že jsme z toho těžili i potom ve finále (extraligy), pět dní v nadmořské výšce nám pomohlo. Zanechalo to v nás dobrý dojem a myslím si, že jsme měli na konci sezony možná více štěstí, ale i více fyzických sil.“

Nemrzí vás, že máte zkrácené Vánoce?

„Já pamatuju i to, kdy bylo o svátcích volno, kdy se nehrálo čtrnáct dnů, ale i dobu, kdy volno není žádné. Takže už to nějak nevnímám, beru to tak, že je to bohudík moje zaměstnání a já si to užívám, i když momentálně nejsem s rodinou. Ale dělám to hlavně pro rodinu.“

Ale je to teď docela hektické pro vás.

„Ani ne. Máme dva dny volno, pětadvacátého už někdy odpoledne odlétáme, sbalíme si věci, rozloučíme se s rodinami, užijeme si dárečky v letadle.“

Měli jste na podzim hodně vložených zápasů, takže jste vnímali, že to bylo náročné?

„Nebudeme si nic nalhávat, minulou sezonu jsme měli úplně stejnou. Vypadli jsme také v Lize mistrů, takže doufám, že to bude stejné i na konci.“

Jak se těšíte na zápas s Kanadou?

„Bude jedním z favoritů turnaje. Budeme se snažit s ní držet krok a uvidíme. Doufám, že aspoň Davos porazíme a necháme to otevřené. Na druhou stranu jsou pravidla taková, že i když prohrajeme oba zápasy, pořád můžeme postoupit do finále. Jedeme si to tam užít.“

Předpokládám, že už se nemůžete dočkat, až se vám vrátí do sestavy kanonýr Martin Růžička, který se dlouhodobě zotavuje po operaci achilovky?

„Počkáme na něj. Doufám, že se uzdraví v pravý čas a naskočí do play off. Už trénuje, je otázka, kdy se bude moct vrátit.“