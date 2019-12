Manažer Hradce o převzetí extraligy: Žádná hurá akce. Jaká je Jágrova role? | iSport.cz

Extraliga je miliardový byznys, kde si majitelé chtějí chránit svoje investice. Zavření soutěže směrem dolů? Je reálné. K tomu se musí splnit ale jedna podmínka, zásadní. Kluby musí požádat svaz o řízení extraligy. „Není to žádná hurá akce, do toho bychom v žádném případě nešli,“ říká hradecký generální manažer Aleš Kmoníček, který společně s Jiřím Šlégrem a Jaromírem Jágrem jedná za kluby s vedením svazu.

Do konce ledna mají extraligové kluby čas, aby svazu oznámily, že si chtějí soutěž řídit samy. Podmínky a pravidla má vyjednat trio zástupů Jaromír Jágr, Jiří Šlégr a Aleš Kmoníček. „Většinou klubů jsme byli navrženi a dostali mandát, abychom jednali se svazem,“ objasňuje složení skupiny poslední jmenovaný, generální manažer Mountfieldu HK

Proč se najednou v rozjeté soutěži začalo řešit, že kluby převezmou extraligu a prosadí zrušení sestupu?

„Vznikla naprosto zbytečná panika. Už několik let se bavíme o tom, že by si kluby převzaly extraligu a samy si ji řídily. To je hlavní věc. Svaz tuto aktivitu podporuje a Tomáš Král nám soutěž už tři roky nabízí. Extraliga teď funguje, má pevné vedení, nemá problémy. Nejsou potíže, které se objevovaly dřív, například bodové odpočty. Všechny systémy fungují. My jsme teď jen intenzivněji začali pracovat na tom, abychom převzali extraligu.“

S tím ale následně souvisí myšlenka, že bude konec s přímým sestupem, ne?

„Pokud si kluby převezmou extraligu, tak pochopitelně tam jsou snahy od majitelů udělat něco s herním systémem. Ale než si převezmeme soutěž, nic se měnit nebude.“

Ano, to je logické. Ale nebojíte se, že bodové odpočty a skandály nejsou teď hlavně proto, že ligu řídí svaz? Když si soutěž řídily kluby, byla v řádech džungle.

„Nebojím se toho. Víte proč? Předběžně jsme se se svazem domluvili, že by nemělo jít o převzetí soutěže z měsíce na měsíc. Fungovalo by nějaké přechodné období, rok až dva, kde bychom se svazem pracovali na tom, aby všechno bylo tak, jak je nutné, měli prostory a hlavně lidi, kteří by soutěž řídili. Nejsme blázni. Svaz nám dal zelenou k tomu, že nás bude minimálně rok, dva podporovat a maximálně nám vycházet vstříc. Není to žádná hurá akce, do toho bychom v žádném případě nešli. Víme, že nás to bude stát víc peněz a že budeme potřebovat řídící aparát. Jde o to, abychom lidi, kteří teď pracují pro extraligu, získali i pro naši věc a ještě je o někoho doplnili. Dělají to výborně, ale domnívám se, že v případě převzetí extraligy, budeme potřebovat ještě další lidi, například na marketing. Tohle je práce na rok, dva.“

A jak s tím mluví myšlenka, že by se po sezoně nesestupovalo?

„Jedna z možností to je. Vy to vidíte jako senzaci a jako první věc, chápu to. Ale pro nás je to