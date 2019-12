Matador Martynek píše story! Snad to nebylo poslední slovo, přeje si | iSport.cz

Po vítězném gólu proti Davosu si Rostislav Martynek, zkušený „záskok“ z prvoligového Frýdku-Místku, připsal vítězný gól třineckých Ocelářů i ve čtvrtfinále Spengler Cupu. Úřadující mistři vyhráli nad týmem ruské KHL 3:2 a v pondělí se v semifinále nejstaršího turnaje střetnou se švýcarským klubem Ambri-Piotta. „Fantastické, od začátku do konce jsme za tím šli,“ pochvaloval si Martynek. „Rozhodně nechceme, aby to byl v pondělí poslední zápas.“

Jaké to bylo z vašeho pohledu utkání?

„První třetinu jsme byli lepší, když jsme ve druhé dvakrát inkasovali, hra se trošku vyrovnala. Ale byli jsme hladovější po vítězství a chtěli postoupit za každou cenu. Podle mého to bylo zasloužené. Dali jsme třetí gól a pak to udrželi. Rozhodující bylo, že jsme se ustáli oslabení tři na pět.“

Po vítězném gólu proti Davosu jste si připsal další. To už se můžete považovat za střelce?

(usmívá se) „Já se za střelce nikdy nepovažoval. Je štěstí, že mi teď dvakrát spadly dva rozhodující góly. Jsem rád.“

Máte už titul s Litvínovem, přesto, kam postup do semifinále Spengler Cupu řadíte?

„Další meta. Když jsem se vracel do Frýdku-Místku (partnerský tým Třince), nepočítal jsem s tím, že bych se na Spengler vůbec podíval. Dva vítězné góly, jsme v semifinále. Jsem rád, že jsem šanci dostal a doufám, že to nebylo poslední slovo. A uděláme velký úspěch. Je to krátkodobý turnaj, chceme uspět. Ambri jsou skoro domácí, těšíme se na atmosféru. Budeme snít o finále.“

V minulém ročníku Spenglerova poháru Oceláři v každém zápase vstřelili jen po jedné brance. Zlomili jste to předchozím vítězstvím 4:1 s Davosem?

„Tím se to mohlo zlomit, jsme za to rádi. Poslední zápasy v extralize nebyly takové, jak bychom si představovali. Třeba jsme to tady nastartovali i do budoucna. Chceme na to navázat a pokračovat.“

Kuriózní branku vstřelil Matěj Stránský, co jste na jeho gól po divokém odrazu říkal?

„Ani jsem to neviděl, až na kostce. Hleděl jsme na to. Byl jsem na střídačce a najednou se začali všichni radovat. Smůla gólmana, šťastný gól pro nás.“