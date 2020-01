Šok v zámoří! Bývalý bek Třince musel do nemocnice, zápas AHL zrušen | iSport.cz

K nepříjemné události došlo v šatně hostí těsně před startem utkání. Bývalý drsný bek se zkušenostmi z 219 utkání NHL (San Jose Sharks, New York Islanders, Vancouver Canucks, New Jersey Devils) okamžitě zamířil do nemocnice, kde zůstal pod přísným lékařským dohledem.

Toronto se rozhodlo zápas zrušit, což pro něj v oficiálních statistikách znamená prohru 0:1, ale generální manažer týmu Maple Leafs Kyle Dubas rozhodnutí chválil.

„Stalo se to v šatně před zraky hráčů i dalších členů mužstva,“ řekl Dubas, který vše probíral s generálním manažerem Marlies Laurencem Gilmanem i trenérem Gregem Moorem (ten mimochodem v ročníku 2014/15 hájil barvy Pirátů Chomutov) a s několika klíčovými hráči mužstva.

„Všichni byli z celé situace dost v šoku a dali mi jasně najevo, že se necítí příjemně a do utkání by se raději ani nepouštěli. V takovém případě samozřejmě naše hráče plně podporujeme,“ pokračoval Dubas.

Davison působil v Třinci v sezoně 2011/12, za tým odehrál 19 zápasů, vstřelil jednu branku a připsal si dvě asistence a ke všemu dodal 12 trestných minut. V průběhu ročníku přestoupil do EBEL ligy, kterou následně dvakrát vyhrál.