Extraliga? Díky, radši Rakousko. Nový rival Slovanu jedná o přesunu do EBEL | iSport.cz

Do sezony vstupoval s velkými ambicemi. Bratislava Capitals, rebrandingovaný klub z hlavního slovenského města, napumpoval kádr a chtěl co nejdříve postoupit do nejvyšší soutěže a stát se rivalem Slovanu. To se zatím daří, jenže přišla změna plánu. Místo posunu mezi slovenskou elitu plánuje tým z bratislavské části Ružinov přesun do nadnárodní EBEL. „Rozhodli jsme se, že se do této soutěže budeme pokoušet vstoupit,“ uvedl prezident klubu Dušan Pašek.

S informací o přesunu Capitals do EBEL přišel redaktor RTVS Marek Marušiak na svém facebookovém profilu. Stále nový klub, který byl založen teprve v roce 2015, vyjádřil snahu o přihlášku do nadnárodní soutěže. Výkonný výbor Slovenského svazu ledního hokeje dal na úterním zasedání případné účasti zelenou.

„Výkonný výbor SZĽH dal souhlas klubu Bratislava Capitals, aby začal jednání o možnosti vstupu do EBEL. Musí však vyřešit situaci s používáním domácího stadionu a další náležitosti s tím, že slovenská soutěž bude v termínovníku nadřazená. Nejpozději do 25. dubna však musí podat definitivní stanovisko, zda přestupuje do této nadnárodní soutěže,“ uvedl VV v oficiálním stanovisku.

Případný přesun by se udál už po aktuální sezoně. Capitals přitom suverénně vládnou Slovenské hokejové lize, druhé nejvyšší soutěži. Aktuálně mají náskok 18 bodů na druhý Martin. Pokud by bratislavský klub ovládl i play off a zamířil do EBEL, do slovenské extraligy by postoupil poražený finalista.

V roce 2019 přišel rebranding klubu, který se ihned začal snažit o postup do slovenské extraligy a chtěl se stát novým rivalem Slovanu Bratislava







8 zobrazit galerii

Podle prezidenta klubu Dušana Paška ale zdaleka není hotovo. Vedení klubu čeká ještě hodně práce. „V komunikaci s EBEL jsme byli přibližně dva měsíce. Registrovali jsme jejich potenciální zájem o naši účast v jejich lize. Začali jsme se tím zabývat, protože i pro nás by byla účast v této lize dobrá, a to z více hledisek. Jednak z pohledu atraktivity ligu a též vstupu do nového prostoru nadnárodní kvalitní ligy,“ řekl pro web hokejportal.net.

Pašek zároveň dodal, že jádro týmu by i nadále tvořili slovenští hráči. „Jsme Bratislava Capitals, jsme slovenský klub, proto i gró našeho týmu při potenciálním vstupu bude ze Slovenska,“ dodal.

V současném kádru je hned několik zajímavých jmen. Zkušený brankář Peter Hamerlík působil dlouhé roky v Třinci, českou extraligou si prošli i Karol Sloboda, Dávid Buc či Sébastien Piché. Posledně jmenovaný je jedním ze čtyř Kanaďanů na soupisce, dva z nich (Matt Climie a Eric Selleck) si dokonce zahráli i NHL.

Pokud se přesun do EBEL povede, Capitals se stanou čtvrtým slovenským klubem, který si zahraje v nadnárodní soutěži. V KHL dříve působili Lev Poprad a Slovan Bratislava, Nové Zámky pak v maďarské MOL lize.