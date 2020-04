Revoluce ve Švýcarsku: ligový Bern povede z pozice GM žena! | iSport.cz

V roce 2019 vyhrál ambiciózní klub SC Bern švýcarskou ligu, ale v minulé sezoně, jež se kvůli koronaviru nedohrála, nepostoupil do play off a čekala ho pouze skupina o udržení. Proto se teď rozhodl k odvážnému kroku. Do hlavní manažerské funkce angažoval Florence Schellingovou, bývalou reprezentační brankářku. Ta se tak stane nejvýše postavou ženou v evropském hokeji.

Po velikonocích přijde do kanceláří bernského klubu jednatřicetiletá bronzová medailistka ze Soči a načne novou kapitolu nejen švýcarského hokeje. Schellingová nahradí dosavadního GM Alexa Chatelaina, který my měl v klubu zůstat jako člověk zodpovědný za datovou analytiku. Po nedávném vyhazovu renomovaného kouče Kariho Jalonena jde o další výraznou změnu ve struktuře tradiční organizace.

Schellingová naposledy vedla švýcarské reprezentantky do 18 let, teď bude šéfovat jedněm z nejlíp placených hráčů švýcarské ligy, jako jsou například Marc Arcobello, Simon Moser nebo Thomas Rüfenacht. Ale neměl by to být problém. Kromě dlouhého působení v hokeji má totiž vystudovanou i podnikovou ekonomii.

„Hledali jsme osobnost s nápady a vizemi. Obrátili jsme se na Florence Schellingovou. Jsme přesvědčeni, že právě ona je tou osobností, kterou jsme si tady přáli mít,“ uvedl Marc Lüthi, předseda představenstva klubu.

Schellingová bude zatím pracovat pouze na padesát procent, protože se zotavuje ze zranění, které si přivodila na lyžích. Jejím prvním úkolem bude najít nového kouče. Hans Kossmann, který na konci ledna nahradil Jalonena, měl totiž kontrakt pouze do konce sezony.