Bartošák o životě i hokeji ve Švédsku: Mladí si víc dovolí. Co jazyk? | iSport.cz

Ještě nedávno řešil vážné osobní problémy, nyní se však plně vrací do víru hokeje. Šestadvacetiletý brankář Patrik Bartošák se už zabydluje ve Švédsku, kde chytá za druholigové MODO Hockey . „Líbí se mi tady moc. Hlavně co se týče zázemí a toho, jak se o mě klub postaral,“ prozradil brankář v pořadu Se Simonou … A jak je na tom se švédštinou?

Za svou kariéru odchytal několik sezon v zámoří, poprvé si však vyzkouší i severský tým. Patrik Bartošák se snaží dostat zpátky do tréninkového a zápasového vytížení ve Švédsku. „Dostal jsem krásný byt, auto, je tu o mě nádherně postaráno. Teď přijede i rodina, takže zatím super,“ vychvaluje si spokojený gólman.

Bartošák má za sebou už čtyři zápasy a tak může porovnat, v čem se švédský hokej liší od toho českého. „Jsou tu vesměs mladší hráči. Víc si toho dovolí a víc toho dokážou, ale tím taky dělají častěji chyby, než třeba kluci v extralize, kteří to hrají spíš na jistotu a na nějaký systém,“ všímá si.

Problémy by neměl mít ani s jazykem, Švédsko je známé tím, že většina obyvatel zvládá angličtinu na perfektní úrovni. Bartošák si tak trochu oddychl, že se nebude muset učit švédsky.

„Když si zajdu do obchodu, tak už podle nápisu vím, co přibližně znamená. Ale abych mluvil švédsky, to zas ne. Je to strašně těžký jazyk, úplně jiný než třeba angličtina. Tady ale hodně pomáhá fakt, že tu skoro všichni anglicky umí,“ řekl. A co dalšího prozradil? Sledujte v pořadu Se Simonou...

