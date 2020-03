Mág Bartošák! 54 zákroků a zázrak s hokejkou, boj o ligu rozjel skvěle | iSport.cz

Šestadvacetiletý Bartošák přestoupil do švédského klubu na konci ledna poté, co řešil psychické problémy a nezvládaný boj s alkoholem. V Třinci kvůli tomu předčasně ukončil smlouvu, byl na léčení. Do brány se vrátil po třech měsících. V druholigovém MODO má jasný plán - pomoct slavnému klubu, kde mimo jiné rozjížděl kariéru například Peter Forsberg, zpátky mezi elitu.

V zahajovacím duelu série nejlepších týmů po základní části k tomu Bartošák udělal se svými spoluhráči první krok. Hrálo se na hřišti soupeře, Björklöven dlouhodobou část Allsvenskan suverénně vyhrál. Nebodoval jen v 8 zápasech z 52, získal 121 bodů. MODO skončilo druhé se 111 body.

„Pro mě osobně je to super pocit, být zase zpátky a chytat,“ pochvaloval si Bartošák po příchodu do Švédska. „Samozřejmě bylo ze začátku znát, že jsem v brance nestál tři měsíce, bylo to z mé strany strašně kostrbaté, ale to se dalo čekat.“

V dlouhodobé části Bartošák odchytal sedm zápasů s úspěšností zákroků 93,6 % a průměrem inkasovaných branek 1,72. Větší porci zápasů mu sebralo zranění, po srážce s protihráčem měl otřes mozku. Na vrchol soutěže už je připravený.

Proti Björklövenu sice MODO v polovině zápasu prohrávalo 1:3, ale pak už Bartošák bránu zavřel. Mattias Norlinger v 50. minutě vyrovnával na 3:3 a nakonec se rozhodovalo až ve druhém prodloužení. V čase 94:28 se trefil Magnus Häggström.

Ještě před tím se Bartošák v oslabení blýsknul parádním zákrokem proti americkému útočníkovi Veselovi. Dorážku do poloprázdné brány zastavil skokem do strany a nataženou čepelí hokejky. I s tímto měl Bartošák dohromady 54 (!) zákroků. Pro srovnání, americký gólman Joe Cannata z Björklövenu jich měl 35.

Bartosaks räddning - Häggströms matchvinnande mål. ✅ Du kan se Highlights från tisdagens match i MODO Channel: https://t.co/dcXRiBSbUY #modose pic.twitter.com/JVSd9kB8Rc — MODO Hockey (@MODO_Hockey) March 11, 2020

„MODO je klub s ohromnou historií, je to tady znát na každém kroku, pro návrat mezi elitu chceme udělat všechno,“ hlásí Patrik Bartošák.