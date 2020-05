Pomůže každé euro... Na Slovensku řeší krizi, v problémech i velké značky | iSport.cz

Několik klubů na Slovensku stále neví, jak a jestli vůbec ekonomickou krizi přečkají. Většina z nich jen vyčkává. Redakce denníku Šport se vyptávala čelních představitelů jednotlivých klubů na předpokládanou výši jejich rozpočtů. Výsledek? Zhruba polovina klubů nastínila ztráty kolem 20-35 procent, další nedokázaly přesně odpovědět.

Problémy se netýkají jen menších klubů, ale i zavedených značek. Třeba takové Košice, jeden z nejlepších týmů posledních let, se budou muset hodně uskromnit. „Rozpočet se sníží o 50 procent,“ uvedl prezident Július Lang. S menším rozpočtem počítá i bratislavský Slovan. „Podle kvalifikovaného odhadu předčasné ukončení sezony bude mít za následek snížení očekávaných příjmů o 35 %,“ uvedl marketingový ředitel Milan Vajda.

Co říkáte na problémy ve slovenském hokeji? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Zatímco v české extralize kluby začátkem května oznámily nové posily a své kádry budou už jen doplňovat, na Slovensku mají kluby pod smlouvou jen pár hráčů. Nebo i žádného. „Zatím jsme domluveni s osmi až deseti kluky ústně. Pokud nebudeme vědět, kdy liga začne a kolik se odehraje zápasů, neumíme se posunout dál,“ zmínil Branko Radivojevič, sportovní ředitel Trenčína a bývalý kapitán Liberce. Podobně mluví i v Popradu, který má pod smlouvou tři hráče, ale kontrakty možná bude muset zrušit.

Zajímavý názor přinesl do ankety ředitel Nitry Miroslav Kováčik: „Zvykejme si, že začátkem května je totálně brzo mluvit o nějakých podpisech. Na to je čas. Na led se půjde nejdříve v srpnu, pokud by se posunuly termíny, tak později. Proto není důvod, abychom nyní měli podepsané hráče. Oni to ani nechtějí, protože čekají na nabídky z lepších lig. Každý chce čekat.“

Hráči chtějí pomoc od svazu

Vzruch přineslo i udělení a následné odebrání titulu Banské Bystrici, která ovládla základní část. Kvůli plánované rekonstrukci arény nicméně „berani“ přišli o účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, kde je nahradí běloruský tým Něman Grodno.

Bystrický kapitán Ivan Ďatelinka věří, že klubům v krizi pomůže svaz. „Pokud na to má prostředky, tak by měl pomoci. Kluby patří pod svaz, jsou jeho součástí,“ řekl pro denník Šport. Podobný názor má i Michal Sersen, kapitán Slovanu. „Nastala krizová situace. Každé euro by klubům pomohlo. Svaz má, podle mých informací, k dispozici několik milionů. Možná by bylo dobré podržet projekty, aby se udržela extraliga na dobré úrovni,“ navrhuje.

Slovan je celkově kapitola sama pro sebe. Bratislavský klub stále nesplatil dluhy z předešlých sezon v KHL, podle slovenských médií hráčům nepřišly výplaty ani za tři až čtyři měsíce v uplynulém ročníku. A problémy se kupí…

„Věřím v pozitivní zprávy. Bohužel, máme jen příslib, že nám peníze vyplatí, jen nevíme kdy přesně. Ne všichni budou čekat. Odešel už Jindra Abdul a další kluci mají jiné nabídky. Klub musí počítat, že může ztratit značnou část kádru,“ dodal Sersen. Zároveň se spekuluje o tom, že majitel Juraj Široký se chystá klub v létě prodat.

Nejistá situace trápí i hráče, kteří neví, s čím mohou počítat. „Myslím, že ještě potrvá, než se začnou uzavírat smlouvy,“ myslí si Michal Chovan, košický tahoun. „Chtěl bych zůstat v Košicích, které projevily zájem zatím ústně. Ozvaly se mi však i jiné kluby, zatím všechno stojí,“ doplnil.

Lintner chce řešit uzavření ligy

Jelikož pandemie může být pro některé kluby téměř likvidační, hledají na Slovensku možnosti, jak z krize vyváznout co nejlépe. Především z finančního pohledu. A tak, podobně jako v české extralize, se začalo uvažovat o uzavření nejvyšší soutěže.

„Víme, že o něčem podobném se mluví také v České republice. V našem případě projevila většina klubů zájem o uzavření ligy a padly by tak obavy z možného vypadnutí. Má to samozřejmě výhody i nevýhody,“ uvedl Richard Lintner, ředitel společnosti Pro-hokej, která řídí slovenskou Tipsport ligu.

Řídící orgán se možným uzavřením bude zabývat na nejbližším zasedání. Kluby by se zbavily tlaku z hrozby sestupu, nemusely by sypat velké částky do stavby kádru a příležitost by to mohla být i pro mladší hráče. Ubýt by naopak mohlo cizinců, kterých ve slovenské lize působí mnoho.

„Nejlepší hráči z níže postavených klubů by téměř jistě putovaly v závěru přestupního období do týmů kandidátů na play off a to by zvýšilo i atraktivitu vyřazovací části. Velkým tématem jsou i cizinci. Pokud se podíváme na finskou ligu, která je dlouhodobě uzavřená, tak tlak klubů na angažování legionářů je u nich nízký. Tím pádem nepotřebují legionářský limit a jejich průměr počtu cizinců v týmech je někde na polovině našeho průměru,“ řekl Lintner pro hokej.sk.

Minusem uzavřené soutěže je podle Lintnera ztráta baráže a nemožnost postupu pro kluby z první ligy. I tak chce v budoucnu soutěž stabilizovat na deseti účastnících. „Dlouhodobě plánujeme nastavit věci tak, abychom měli deset slovenských klubů v Tipsport lize. Z pohledu marketingu by šlo o ideální počet a očekávám, že v průběhu příštích let se na toto číslo dostaneme.“

V poslední sezoně hrálo slovenskou ligu 13 týmů, z toho dva z Maďarska. Už nyní je jisté, že nového ročníku se nezúčastní MAC Budapešť. Druhý maďarský klub DVTK Jegesmedvék má snahu zůstat, ale zároveň si předběžně podal přihlášku i do maďarské ligy.

A kolik slovenských klubů pandemii ustojí? To je otázka…