Bukarts, Smejkal, Kašpar či další. Jak si vedou po odchodu z extraligy?

Jak si v úvodu sezony vedou hráči, kteří v létě zamířili do zahraničí? • FOTO: Koláž iSport.cz Libor Hudáček, Roberts Bukarts, Dominik Hrachovina, Jiří Smejkal… Extraligu přes léto opustila řada zajímavých jmen. Pokud nejste fanatici nebo nesledujete zahraniční soutěže, ztratili se vám z dohledu. Jak si vede česká kolonie ve finském klubu Tappara Tampere? Kdo už se na startu ročníku stihl poprat? A který Čech vede bodování francouzské Ligue Magnus? Projděte si náš přehled vybraných hráčů.

Dominik Hrachovina Liberec -> Tappara Tampere

Liiga (Finsko)

Bilance: 4 zápasy, 1 výhra, průměr 2,69, úspěšnost 90,3 %, 1 čisté konto Vrátil se na známé místo. Dominik Hrachovina působil v klubu z Tampere, se kterým v minulosti získal dva tituly a v posledním ročníku vychytal stříbro, už v letech 2011-18. „Hokejově je to pro mě úplně jasně domov,“ řekl v dubnovém rozhovoru pro iSport Premium. Do nové sezony vstoupil jako jednička, startoval ve čtyřech z pěti zápasů. Po úvodním debaklu od Raumy (2:7) vychytal čisté konto při domácí premiéře proti Lahti. Nicméně je to zatím jeho jediná výhra, při druhém vítězství čapal kolega Christian Heljanko. Dominik Hrachovina si při čtyřech startech nové sezony už připsal jedno čisté konto • Foto Twitter.com/Tapparaofficial

Roberts Bukarts Vítkovice -> Čerepovec

KHL

Bilance: 5 zápasů, 1 bod (0+1), -4, 2 trestné minuty Návrat do KHL se mu zatím příliš nedaří. Ze 14 zápasů Čerepovce zasáhl lotyšský bourák jen do pěti. Podle všeho ho trápí zranění, jelikož nastupuje střídavě. Zatím zaznamenal jedinou asistenci, když při prohře s Jokeritem nabíjel v přesilové hře obránci Vladislavu Provolnevovi. Severstal s ním každopádně počítá jako s oporou, jen v jednom zápasu chyběl v prvním útoku. Naposledy naskočil 8. října v Chabarovsku, kde odehrál jen necelých pět minut. Poslední dvě utkání vynechal. Roberts Bukarts si v úvodu sezony KHL zatím příliš nezahrál • Foto Facebook.com/severstalclub

Lukáš Kašpar Mladá Boleslav -> Anglet

Ligue Magnus (Francie)

Bilance: 6 zápasů, 9 bodů (2+7), 0, 12 trestných minut Po nepříliš povedené sezoně zamířil mistr světa z roku 2010 znovu do zahraničí. V 35 letech zvolil příjemné angažmá na jihu Francie. Do sezony vstoupil fantasticky, když se v prvním utkání na ledě Gapu (4:5 v prodloužení) postaral o všechny góly Angletu. Dva sám vstřelil, u dalších dvou si připsal asistenci. V dalších pěti zápasech se sice střelecky neprosadil, ale posbíral pět přihrávek. S devíti body je nejproduktivnějším hráčem francouzské Ligue Magnus. Lukáš Kašpar aktuálně vede bodování francouzské Ligue Magnus • Foto Anglet Hormadi Élite

Jiří Smejkal Sparta -> Tappara Tampere

Liiga (Finsko)

Bilance: 5 zápasů, 4 body (2+2), -2, 0 trestných minut Po výborné sezoně ve Spartě si mohl vybírat. Jiří Smejkal měl nicméně jasno: chci jít do Finska! „Byla to priorita,“ prozradil po přesunu na sever. Vybral si Tapparu, kde se začala tvořit česká kolonie. Úvod nového ročníku se mu vydařil, po pěti zápasech je nejproduktivnějším hráčem týmu. A to i přesto, že začínal až ve třetím útoku. V posledních dvou zápasech už nastupoval ve druhé formaci vedle Michaela Špačka a zkušeného kapitána Jukky Peltoly. Vedle nich paradoxně ale nebodoval. Jiří Smejkal má na kontě čtyři body (2+2) a je nejproduktivnějším hráčem Tappary • Foto Twitter.com/Tapparaofficial

Jan Ordoš Liberec -> Oskarshamn

SHL (Švédsko)

Bilance: 7 zápasů, 5 bodů (1+4), 0, 2 trestné minuty Čtyři sezony pravidelně nastupoval za Liberec. Když v létě přišla zajímavá nabídka ze švédské ligy, Jan Ordoš neváhal. Společně s ním navíc do týmu, který v minulém ročníku jako nováček skončil v základní části na posledním místě, zamířil jeho bývalý spoluhráč Adam Jánošík. Stále mladý útočník a stříbrný medailista z MS do 18 let si zatím vede znamenitě, v sedmi zápasech pobral pět bodů. Povedl se mu především první zápas, když třemi body (1+2) režíroval výhru na ledě Brynäs. Jan Ordoš se blýskl při debutu ve švédské lize, tři body měl na kontě už zkraje druhé třetiny • Foto Twitter.com/Bigfoto_se

Michal Moravčík Litvínov -> Tappara Tampere

Liiga (Finsko)

Bilance: 4 zápasy, 0 bodů, +3, 29 trestných minut Už když na jaře pomáhal zachraňovat extraligu v Litvínově, věděl, že po sezoně zamíří do zahraničí. Stejně jako Dominik Hrachovina či Jiří Smejkal zamířil i reprezentační obránce Michal Moravčík do finské Tappary Tampere. Sezonu začal v první obraně vedle produktivního Valtteriho Kemiläinena, zatím ale nezískal ani bod. Nicméně na sebe upoutal v závěru vítězného utkání proti KalPa Kuopio, když se porval s Miskou Humalujou a inkasoval trest do konce utkání. Poslední utkání vynechal. Michal Moravčík je s 29 trestnými minutami druhým nejtrestanějším hráčem finské ligy • Foto Twitter.com/Tapparaofficial

Libor Hudáček Liberec -> Nižněkamsk

KHL

Bilance: 8 zápasů, 5 bodů (1+4), +1, 0 trestných minut Po skvostné sezoně v Liberci zamířil Libor Hudáček podruhé v kariéře do KHL. V letech 2012-15 působil ve Slovanu Bratislava, tentokrát zamířil do Nižněkamsku. Neftěchimiku se v úvodu sezony zatím příliš nedaří, ve 13 zápasech má na kontě jen pět výher Slovenský útočník naskočil do osmi zápasů a zatím potvrzuje roli jednoho z lídrů, když posbíral pět bodů. Trefil se jen jednou, když na konci září vítězným gólem vystřelil překvapivé vítězství v Jaroslavli, o pár dnů později přidal tři asistence na ledě Kunlunu. Libor Hudáček si v osmi zápasech za Nižněkamsk připsal pět bodů • Foto Twitter.com/HCNeftekhimik68

Ondřej Roman Vítkovice -> Ilves Tampere

Liiga (Finsko)

Bilance: 4 zápasy, 2 body (1+1), +2, 0 trestných minut Jeho odchod do Finska byl trochu překvapením. Zaskočil i Vítkovice, které s ním počítaly. „Už nejsem nejmladší, taková šance už by nemusela přijít,“ hájil se 31letý útočník. Stejně jako další Češi zamířil do Tampere. Místo Tappary si ho ale vybral městký rival Ilves, čtvrtý celek poslední základní části Liigy. Úvod sezony se klubu povedl, ve čtyřech zápasech bral tři výhry. Roman začal na centru druhého útoku, v prvním utkání si připsal asistenci u vítězného gólu. Trefu zaznamenal na ledě IFK Helsinky, když jistil výhru 3:1 gólem do prázdné branky. Ondřej Roman nastupuje na centru druhého útoku Ilves Tampere • Foto Twitter.com/ilveshockey