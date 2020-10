Zlou dobu pociťují už i Červenka se Sobotkou. Ve Švýcarsku hrají zadarmo

Jan Kovář se ve druhém kole švýcarské ligy blýskl dvěma góly během 46 sekund do sítě Curychu. V 58. minutě tak poslal utkání do prodloužení, které jeho tým zvládl • Facebook.com/officialevz

Švýcaři začali kvůli koronaviru jako první hrát ligu bez diváků, následně ji do 15. března přerušili. • Profimedia.cz

Začala zlá doba. Hokej to cítí po celé Evropě. Švýcarsko a ráj? Na tom se nic nemění, sem hráči chodí rádi, bohatá země je vždycky přitahovala i vysokým životním standardem. Nicméně i tady na kluby dopadá COVID-19 hodně bolestivě. V Rapperswilu se všichni zaměstnanci vzdali svých platů. Jinak by klub nepřežil.

„V posledních letech se nám vždycky podařilo dosáhnout našich finančních cílů,“ začal svoji řeč generální ředitel Markus Bütler. „Jenže současnou situaci bychom bez podpory našich zaměstnanců nezvládli. Za klub jsme velmi vděčni za jejich pochopení a solidaritu,“ děkoval všem podřízeným, kteří se vzdali svých platů.

Týká se to i Vladimíra Sobotky s Romanem Červenkou a Lukášem Lhotákem. Nejen hokejisté, ale všichni zaměstnanci klubu podepsali prohlášení, že si škrtnou mzdy. Klub totiž trápí velké ztráty kvůli snižování počtu fanoušků v hale a nákladům, kdy musel zrušit místa na stání a místo nich montovat sedačky. Rapperswil navíc podle serveru Swishockeynews musí řešit i sportovní problém. Hvězdy Sobotka s Červenkou jsou teď mimo sestavu. První podepsal krátkodobou smlouvu, aby případně mohl odejít ještě do NHL, ale je teď zraněný. Roman Červenka by měl mít chřipku.

Ve Švýcarsku se návštěvnost na hokeji řídí podle nařízení jednotlivých kantonů. A liga řeší podobný problém, který diskutuje od září i extraliga. Bez lidí se některým klubům hrát nechce. Například Biel nebo Bern musí hrát s prázdnými tribunami a mluví o obřích ztrátách, kvůli kterým nemá podle nich smysl pokračovat. V Rapperswilu dorazilo na poslední zápas přes 2000 lidí.

KHL chce hrát za každou cenu

Jiná situace je v Rusku. „V Moskvě už jsou kluby, kde se hraje bez fanoušků,“ říká Michal Jordán , kapitán Chabarovsku. Ale zásadní je, že KHL chce hrát za každou cenu. Platí, že tam klub musí mít dostatečně široký kádr, aby zápas odehrál. Odklad se řeší jako až úplně poslední možnost. „Pokud hráč onemocní, má místo něj klub povolat náhradu z farmy nebo nasadit juniory. Myslím, že šedesát až sedmdesát procent si tím prošlo už v přípravě, nás to trefilo těsně před ligou, což bylo nepříjemné. Ale v závěru na tom budou všichni stejně, každého to v sezoně potká,“ vysvětluje Jordán.

Teď třeba personální problém řeší v KHL Minsk. Chybí dva první brankáři Dominik Furch a Danny Taylor. „Pozitivní na COVID-19 jsme byli v ten samý den. Klub musel povolat dalšího brankáře,“ řekl deníku Sport Furch. Na výsledcích je ale absence dvou brankářů vidět hodně. Od 16. října chytají Nikita Topolio z farmy a osmnáctiletý Alexej Kolosov. Minsk za tu dobu prohrál pět zápasů v řadě. Poslední výhru získal 11. října, když chytal ještě Taylor.