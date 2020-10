Furch o demonstracích v Minsku i koronaviru: Asi pronikl kopulí

Reprezentační akce by pro hokejovou sezonu mohly znamenat velké riziko... • Michal Beránek (Sport)

Dominik Furch má za sebou celkem povedený vstup do sezony, nyní se zotavuje z nákazy COVID-19 • Profimedia.cz

Polehává doma, zprovoznil Netflix a odpočítává dny do konce karantény. Gólman Dominik Furch (30) se v běloruském Minsku nakazil koronavirem. „Dlouho jsem odolával, ale pak to padlo i na mě,“ tvrdí někdejší extraligový šampion se Slavií a účastník dvou světových šampionátů. Bydlí v centru města, okna má ale na druhou stranu, než jsou demonstrace. V rozhovoru pro iSport Premium však politickou situaci nechce příliš komentovat. Není divu…

Nejzvláštnější angažmá. Nejen kvůli tvrdým dopadům covidu, ale i bouřlivé atmosféře v Minsku. „Ale že bych se tady bál? To zase ne,“ tvrdí brankář Dominik Furch, jehož tým zažil skvělý vstup do sezony. Probíhající protivládní demonstrace sleduje zpovzdálí. Názor má jasný, ale ventilovat ho nechce. Logicky. Prezident Alexandr Lukašenko je faktickým vládcem i Dinama, největšího hokejového klubu v zemi.

Nakazil jste se v týmu?

„Covid nám v něm řádil, mě to chytilo jako jednoho z posledních. Odolával jsem, co to šlo, ale i já jsem nakonec měl pozitivní test. Takže si dávám nucenou pauzičku.“

Jaký má u vás onemocnění průběh?

„Lehoučký.“

To znamená?

„První dva tři dny jsem měl zvýšenou teplotu, byl jsem unavený. Jako chřipka nebo tak něco. Další dny se tady už kopu do zadku, nic mi není. Jsem akorát zavřený doma. Mám velice mírný průběh, musím zaklepat. Chápu, že jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř.“

Kolik hráčů si nákazou prošlo?

„Více než deset. Přicházelo to postupně. Už předtím jsme měli časté testy, pak se ještě zvýšily. Nakazil se i celý realizační tým, ale už se postupně všichni vracejí zpátky. Já jsem to chytil jako jeden z posledních.“

Kolik už máte za sebou v sezoně testů?

„Přesně ani nevím, ale víceméně nás testují každých pět dní.“

Takže nos máte celý rozpíchaný?

„Docela jo. Už jsem zjistil, že je lepší s tou tyčinkou nebojovat… Taky záleží, kdo má službu. Někdo je mírnější, někdo naopak drsný. I když pod maskou člověk ty lidi nepozná, tak se podle mě střídají. Protože pokaždé je to trochu jiný.“

Jak to, že i v Bělorusku je covid? Vždyť prezident Alexandr Lukašenko prohlašoval, že žádná epidemie není.

„No… (usměje se) Co na to říct.“

Tak to zkuste.