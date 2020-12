TOP 5 odchovanců Frölundy v NHL: Lundqvist, ikona Ottawy i obranná esa

Frölunda vypiplala hned několik světových hvězd • FOTO: Koláž iSport.cz Že Švédsko v posledních letech produkuje jeden hokejový talent za druhým, je známý fakt. Ale asi málokdo se vyzná, v jakých tamních klubech hvězdy tří korunek vypilovali. Nejlépe si vede zcela jednoznačně Frölunda, pětinásobný mistr ligy a hegemon Ligy mistrů. V NHL září elitní obránci vychování právě v göteborském klubu, ze kterého vzešla i ikona Ottawy či brankářský mág Henrik Lundqvist. Projděte si pětku nejzajímavějších odchovanců Frölundy, kteří se výrazně prosadili v NHL. A jak klubová akademie funguje, si přečtěte ZDE.

Daniel Alfredsson útočník

konec kariéry

1246 zápasů

1157 bodů (444+713) „Tohle je ten typ výběru hráče, který zapříčiní, že mnoho lidí díky němu vypadá do konce života hrozně chytře,“ okomentoval se smíchem John Ferguson, asistent generálního manažera Ottawy, zpětně volbu Senators z rocku 1994. Ta si totiž zamluvila plavovlasého Švéda až v šestém kole a nevědomky tehdy dokázala získat klubovou legendu. Kapitána, miláčka davů a velkého sympaťáka. Alfredsson odehrál přes tisíc zápasů a nastřádal přes tisíc bodů, což se povedlo pouze čtyřem dalším Švédům. Navrch vyhrál olympiádu a také švédský titul právě v dresu Frölundy, když NHL stála v roce 2005 kvůli výluce.

Henrik Lundqvist brankář

Washington

887 zápasů

459 výher Další z příkladů, že ani volba na konci draftového dne není jen povinné vyslovení jména. Rangers získali v sedmém kole v roce 2000 něco, za co by jiné organizace snášely víc než jen modré z nebe. Jedničku, na kterou byl spoleh rovných patnáct let. Stálici, která se stala symbolem týmu z New Yorku. Pouhých pět dalších brankářů vyhrálo v zámoří více zápasů. Král Henrik má však i nadále v domácí vitríně místo, na které se snáší prach. Chybí mu Stanley Cup. Proto po ukončení dobrodružství v New Yorku chtěl ještě bojovat o grál ve Washingtonu, kvůli zdravotním problémům ale do nadcházející sezony NHL nezasáhne. (Více čtěte ZDE>>>)

Erik Karlsson obránce

San Jose

736 zápasů

603 bodů (135+468) Jedním slovem fenomén. Karlsson převrátil všechny domněnky, které v posledních dvou dekádách o pozici obránce panovaly. Že se v propracovaných obranných systémech budou méně prosazovat, že od nich nelze očekávat takové bodové dostihy, jako v 80. a 90. letech. Dlouholetý kapitán Ottawy však byl proti. Význam spojení ofenzivní obránce naopak posunul zase o level výše. Od sezony 2011 neměl dlouhá léta v zámoří konkurenci. Od chvíle, kdy vtrhl do NHL je nejproduktivnějším obráncem. Po přesunu do San Jose se sice, i vinou zranění, z piedestalu trochu vytratil, nadále však zůstává mezi špičkovými zadáky a o jeho hvězdném statutu netřeba pochybovat.

John Klingberg obránce

Dallas

425 zápasů

291 bodů (58+233) Útočník převlečený do kabátu obránce. Tak ho často popisují zámořští experti. Není divu. Klingberga nemusíte dvakrát pobízet, aby podpořil snahu forvardů a posílil z druhé vlny útok, protože je mu to vlastní. Má to v krvi a odpovídají tomu i zisky bodů ve všech jeho sezonách. 40, 58, 49, 67, 45 a 32. Všechno velké cifry. Zároveň se snaží za všech okolností na ledě něco vymyslet, být kreativní. Často i přesto, že se to na první dobrou nepodaří. A jsme znovu u té sebedůvěry, kterou tolikrát zmiňoval šéf juniorky Frölundy. Pokud jde o Klingberga, v tomto směru s ním v akademii odvedli skvělou práci.